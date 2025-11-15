Theresa Nist berichtet von düsterem Witz von Ex Gerry Turner

Theresa Nist (72) hat über einen beunruhigenden Moment in ihrer Beziehung zu Gerry Turner gesprochen. In einem aktuellen Interview im Podcast "Dear Shandy" erinnerte sie sich an einen makabren Kommentar ihres Ex-Mannes während eines Spaziergangs am Pretty Lake. Gerry deutete auf einen Schuppen und sagte: "Da werde ich deine Leiche verstecken, nachdem ich dich umgebracht und zerstückelt habe." Theresa betonte, dass Gerry dabei nicht gelacht habe, was das Erlebnis für sie besonders verstörend machte. Dennoch stellte sie klar, dass sie ihm keine wirkliche Mordabsicht unterstelle: "Ich glaube nicht, dass er mich hätte töten wollen."

Die Aussagen der Reality-TV-Darstellerin wurden durch die Veröffentlichung von Gerrys Buch "Golden Years: What I’ve Learned from Love, Loss, and Reality TV" angestoßen. Darin beschreibt Gerry die Höhen und Tiefen seiner Beziehung zu Theresa, einschließlich der Zweifel vor der Hochzeit und eines Mangels an Intimität. Diese Enthüllungen hätten Theresa dazu bewegt, ihre eigenen Erfahrungen öffentlich zu teilen, wie sie erklärte. Ursprünglich wollte sie einvernehmlich schweigen, doch die Veröffentlichung habe sie dazu gedrängt, Stellung zu beziehen.

Theresa und Gerry hatten sich 2023 in der ersten Staffel von The Golden Bachelor verlobt und im Januar 2024 in einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie geheiratet. Doch bereits im April desselben Jahres folgte die Trennung. Beide äußerten sich mehrfach zu den Gründen, wobei ein beidseitiges Missverständnis über Lebenspläne und Prioritäten im Fokus stand. Während Gerry mittlerweile mit Lana Sutton verlobt ist, reflektiert Theresa offen über ihre Zeit mit ihm und versucht, diese Erfahrungen mithilfe ihres Umfelds zu verarbeiten.

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / theresa_nist Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Gewinnerin 2023

Instagram / goldengerryturner "Golden Bachelor"-Star Gerry Turner und seine Lana, 2025