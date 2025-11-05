Gerry Turner zweifelte schon vor "Golden Bachelor"-Hochzeit

Gerry Turner, Amerikas erster Golden Bachelor, stand im Januar 2024 strahlend vor dem Altar – jedoch innerlich längst auf der Bremse. Schon vor dem Ja-Wort nagten Zweifel an ihm, ob er Theresa Nist (72), die sich im Rahmen der Show in sein Herz geschlichen hatte, wirklich heiraten sollte. Das verriet der 74-Jährige jetzt im Interview mit E! News. Nur einen Tag vor der Trauung habe er noch gegenüber einer anderen Kandidatin geäußert: "Es fühlt sich nicht richtig an, diese Ehe einzugehen." Doch das Drehbuch seiner Liebesgeschichte war offenbar geschrieben – der Ehevertrag bereits unterzeichnet – also zog er durch. Millionen Zuschauer sahen eine Traumhochzeit, doch hinter den Kulissen wackelte das Kartenhaus längst.

Laut Gerry wuchsen seine Zweifel bereits nach der romantisch inszenierten Verlobung in Costa Rica, als der erste Realitätsschock einsetzte. Telefonate mit Theresa erinnert er als "anstrengend" – das erste geheime Wiedersehen in New York endete mit Streit über Essen und Lebensstil. Der geplante gemeinsame Neustart in South Carolina scheiterte an unterschiedlichen Vorstellungen vom gemeinsamen Zuhause – zu teuer, zu kompliziert, zu verschieden. Und auch nach der Hochzeit blieb Distanz. Theresa soll ihn in ihrem Haus auf das Sofa verwiesen haben; körperliche Nähe sei kaum mehr entstanden. Theresa äußerte sich später öffentlich im Podcast "She’s All Bach": "Es macht mich traurig, dass er sich gefangen fühlte. Ich wünschte, er hätte es einfach beendet." Im Juni 2024 folgte die amtliche Scheidung.

Trotz der TV-Trennung blieb Gerry nicht allein. Seine Töchter Jenny und Angie gaben Halt, ehemalige Kandidatinnen wie Susan Noles und Kathy Swarts melden sich bis heute regelmäßig. Eine besondere Verbindung pflegte er zu Joan Vassos, die ihm nach ihrem Ausstieg einen Bildband von Annie Leibovitz schickte. Zwischen all den Gefühlen und dem Medienrummel sprach Gerry später offen über seine Diagnose mit Waldenströms Makroglobulinämie, einer Lymphomerkrankung – und darüber, dass er wieder datet. Im Podcast "Bachelor Happy Hour" verriet er schließlich sogar: Er ist erneut verlobt. Theresa hingegen lebt zurückgezogen, konzentriert sich auf ihr eigenes Leben fernab der Kameras. Beide bleiben über Dritte verbunden, doch direkten Austausch gibt es nach Gerrys Darstellung nicht mehr.

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner und Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Paar

Instagram / goldengerryturner Theresa Nist und Gerry Turner

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner bei "The Golden Bachelor"