"Rache-Körper": Plant Nicole Kidman nach Trennung Facelift?

Nicole Kidman (58) setzt nach der überraschenden Trennung von Keith Urban (58) auf Veränderung. Nach fast 20 Jahren Ehe soll die Oscar-Preisträgerin laut dem Magazin OK! entschlossen sein, ihr Image neu zu erfinden und mit einem mutigen Look zurück ins Rampenlicht zu treten. Die Trennung, die Insidern zufolge im Juni von Keith initiiert wurde, traf die Schauspielerin hart: Doch anstatt zu hadern, arbeitet Nicole bereits mit ihrem Styling-Team an einem Neustart in Sydney, Nashville und überall dort, wo die nächste Gelegenheit ruft. "Sie leidet immer noch, aber sie ist widerstandsfähig und will sich nicht damit aufhalten", weiß eine Quelle. Die Rede ist von einer "Rache-Optik": "Sie will einen 'Rache-Körper' und ein neues Gesicht zur Schau stellen, damit Keith sieht, was er verpasst. Wenn das ein Facelifting und andere kosmetische Eingriffe bedeutet, ist sie dazu bereit."

Insider behaupten laut OK! jedoch, dass die Trennung "unvermeidlich" gewesen sei, da das Paar in den letzten Jahren weitgehend getrennte Leben geführt habe. Anspielungen auf ihre freizügigeren Rollen wie im Erotik-Thriller "Babygirl" (2024) hätten die Dynamik wohl zusätzlich erschwert. Keith soll inzwischen in ein eigenes Haus in Nashville gezogen sein. Im Zuge dessen machten Gerüchte um eine Verbindung zu seiner Gitarristin Maggie Baugh die Runde, wurden von deren Vater jedoch dementiert. Nicole dagegen konzentriere sich auf die gemeinsamen, leiblichen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) sowie auf ihre erwachsenen Kinder Isabella (32) und Connor (30), die sie während ihrer Ehe mit Tom Cruise (63) adoptierte.

Auch finanziell könnte die Scheidung wehtun: Das Magazin berichtete von einer angeblichen Ehevertragsklausel, nach der Nicole für jedes Jahr der Ehe zahlen müsste, sollte Keith nüchtern geblieben sein – die Summe könnte demnach über elf Millionen Dollar (9.359.312 Euro) betragen. In all dem Trubel scheint die Schauspielerin offenbar aber nicht nur an Geld und Glamour denken, sondern auch an innere Balance. Eine Quelle erzählte laut OK!, Nicole setze auf "spirituelle Erneuerung" und wolle Stabilität für ihre Familie schaffen. Dating sei aktuell kein Thema, wichtiger sei es ihr, Normalität zurückzugewinnen und Selbstvertrauen auszustrahlen. Freunde schildern, sie sei verletzt, aber "widerstandsfähig", und wolle bald wieder mit einem Lächeln vor die Kameras treten. In früheren Interviews hatte Nicole oft betont, wie sehr sie Energie aus Ritualen, Familie und ruhigen Momenten schöpft.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

IMAGO / Landmark Media Tom Cruise und Nicole Kidman