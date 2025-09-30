So soll Nicole Kidman und Keiths Sorgerechtsplan aussehen

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) gehen nach 19 Jahren Ehe nun endgültig getrennte Wege. Die Schauspielerin reichte am Dienstag die Scheidungspapiere ein. Dabei wurden laut Page Six auch Details ihres Sorgerechtsplans für die beiden Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) offengelegt: Nicole strebt an, die Hauptbetreuung der Kinder zu übernehmen und sie 306 Tage im Jahr bei sich zu haben, während Keith gemeinsame Zeit an den verbleibenden 59 Tagen zugesprochen wird. "Die Mutter übernimmt die Verantwortung für die Kinderbetreuung, außer in den folgenden Zeiten, in denen der Vater verantwortlich ist: Der Vater hat alle zwei Wochenenden von Samstag 10:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr das Sorgerecht", heißt es in den Gerichtsunterlagen.

Darüber hinaus einigte sich das ehemalige Paar darauf, die Feiertage gerecht aufzuteilen und größere Entscheidungen, wie etwa zur Bildung oder medizinischen Versorgung der Kinder, gemeinsam zu treffen. Interessanterweise soll keiner der beiden Ex-Partner Unterhalt an den anderen zahlen. Laut den Unterlagen haben beide angegeben, monatliche Einnahmen von über 100.000 Dollar zu erzielen, was ihnen ermöglicht, finanziell unabhängig zu bleiben. Die Scheidungsdokumente lassen zudem erahnen, dass die Trennung nicht spontan geschah. Scheinbar wurden erste Vereinbarungen bereits in den vergangenen Wochen ausgearbeitet, obwohl Nicole und Keith das Enddatum ihrer Beziehung offiziell auf den 30. September 2025 datieren. Der Grund für die Trennung sind "unüberbrückbare Unterschiede".

Ihre Ehe, einst als harmonisches Zusammenspiel von Karriere und Liebe wirkend, wurde in den letzten Jahren durch wachsende Distanz belastet. Nicole war regelmäßig durch Filmprojekte eingebunden, während Keith mit seiner Musik weltweit tourte. Diese dauerhafte Trennung führte laut Insidern zu einer allmählichen Entfremdung des einstigen Traumpaares. Wie Daily Mail berichtete, suchte der Country-Star das Gespräch mit seiner Frau, um seine Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. "Keith sieht Nicole nie, entweder dreht sie gerade einen Film oder er ist auf Tour. [...] Die Intimität ist nicht mehr da, sie gehen nur noch mechanisch ihren Pflichten nach", verriet eine Quelle. Ihre Scheidung markiert nun das Ende eines gemeinsamen Lebens voller Höhen und Tiefen.

Getty Images Keith Urban, Sunday Rose (2. v.l.), Faith Margaret (3. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024

IMAGO / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret, März 2014

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den Golden Globes 2020