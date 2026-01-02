Keith Urban rockt Silvester nach Trennung von Nicole Kidman

Keith Urban (58) hat den Jahreswechsel in Nashville mit einem energiegeladenen Auftritt gefeiert – und das nach einem turbulenten Jahr. Der Country-Star stand laut Us Weekly am Mittwoch, 31. Dezember, bei "New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash" auf der Bühne und lieferte mit "Straight Line" sowie dem New-Radicals-Hit "You Get What You Give" zwei mitreißende Performances. In schwarzem Hemd und dunklen Jeans, flankiert von einer voll besetzten Band, heizte der Sänger der Menge ein. Moderiert wurde die Live-Show auf CBS und Paramount+ von Comedian Bert Kreischer und Musiker Hardy, der ebenfalls als Gastgeber durchs Programm führte.

Neben Keith traten auch Stars wie Jason Aldean (48), Lainey Wilson (33), Bailey Zimmerman, Brooks and Dunn und Dwight Yoakam auf. Der Silvester-Gig kam nur drei Monate, nachdem die Trennung von Nicole Kidman (58) Schlagzeilen machte. Laut Us Weekly reichte die Schauspielerin einen Tag nach Bekanntwerden der Nachricht die Scheidung ein und verwies auf "unüberbrückbare Differenzen". Dem Magazin zufolge sprachen Insider von einer leisen Entfremdung, viel Distanz durch berufliche Verpflichtungen und getrennte Lebenswelten. "Sie hatten sich schon eine Weile still getrennt, brauchten aber Zeit, um zu entscheiden, ob sie sich wirklich scheiden lassen", wird eine Quelle zitiert.

Keith und Nicole hatten fast zwei Jahrzehnte lang als Paar gegolten und teilen die Töchter Sunday Rose (17) und Faith (15). Die Schauspielerin konzentriert sich darauf, für ihre Kinder Stabilität zu schaffen, neue Rituale einzuführen und den Alltag ruhig zu halten. Der Musiker wiederum soll offen kommuniziert haben, wo er steht, hieß es weiter. Abseits des Rampenlichts pflegte das Duo stets eine sehr private Beziehung, zeigte sich bei öffentlichen Auftritten aber geschlossen und herzlich. Freunde beschrieben beide in der Vergangenheit als Familienmenschen, die zwischen Drehplänen, Tourneen und roten Teppichen immer wieder kleine Inseln der Normalität suchten.

Getty Images Keith Urban, Radio Music Festival, 21. September 2024 in Las Vegas

IMAGO / ABACAPRESS Nicole Kidman und Keith Urban, April 2018

Getty Images Keith Urban, Sunday Rose (2. v.l.), Faith Margaret (3. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024