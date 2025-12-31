Lockenmähne: Nicole Kidman zeigt Natürlichkeit nach Trennung

Nicole Kidman (58) zeigt sich pünktlich zum Geburtstag ihrer Tochter Faith mit einem ganz neuen, sehr natürlichen Look. Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Foto, das sie mit Geburtstagskuchen und Party-Haarreif auf dem Kopf zeigt. Dazu: Offene, blonde Locken statt der sonst so glatten Mähne. Mit den Worten "Happy 15th birthday baby!" gratuliert Nicole ihrem Kind und lässt ihre selten gezeigten Naturwellen frei fallen. Gefeiert wurde im familiären Kreis, nachdem die vierfache Mutter bereits Weihnachten mit ihren Töchtern Faith und Sunday Rose in Australien verbracht hatte – das erste Fest ohne Ex-Mann Keith Urban (58).

Schon zuvor war Nicole bei einer Weihnachtsfeier mit derselben wilden Naturmähne gesichtet worden, nachdem sie im Herbst die Scheidung von Country-Star Keith eingereicht hatte. Die beiden waren 19 Jahre verheiratet, als Nicole im September offiziell das Aus bekanntgab und "unüberbrückbare Differenzen" anführte. Gegenüber dem Magazin People hieß es, die Oscarpreisträgerin sei "sehr aufgeregt" gewesen, die Feiertage in ihrer Heimat mit den Mädchen verbringen zu können, genau das habe sie sich nach einem bewegten Herbst gewünscht. In einem Gespräch mit Ariana Grande (32) im November klang Nicole noch vorsichtig, aber ehrlich: Auf die Frage, wie es ihr ginge, antwortete die Schauspielerin schlicht: "Ich halte durch". Gleichzeitig soll sie laut US-Berichten nicht nur an ihrem Style feilen, sondern auch kosmetische Eingriffe in Betracht ziehen, um sich zum neuen Lebenskapitel ein frisches Äußeres zu gönnen.

Während Nicole ihren Fokus offenbar auf Familie, Heimat und einen optischen Neustart legt, sorgt ihr Ex-Mann für Gesprächsstoff. In den USA kursierten zuletzt Gerüchte, Keith habe sich einer Musikerin aus seiner Band angenähert: der 25-jährigen Gitarristin Maggie Baugh. Ihr Vater, Chuck Baugh, widersprach den Spekulationen im Gespräch mit der Daily Mail deutlich und betonte, seine Tochter arbeite schlicht als Gitarristin für den Country-Star, mehr nicht. Nicole selbst hält ihr Privatleben derweil weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die Locken auf dem Geburtstagsfoto wirken dabei wie ein kleines Detail, das viel erzählt: von einem Alltag zwischen Muttersein, Heimatbesuchen und der Suche nach einem neuen, ganz eigenen Stil.

Getty Images Nicole Kidman, Dezember 2024

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas