Russell Crowe gibt Nicole Kidman nach ihrer Trennung Halt

Nach der kürzlichen Trennung von Keith Urban (58) erhält Nicole Kidman (58) unerwarteten Beistand aus Hollywood-Kreisen. Russell Crowe (61), ein alter Freund, ist zu einer wichtigen Stütze für die Schauspielerin geworden. Wie ein Vertrauter laut OK! berichtet, sucht der Filmstar regelmäßig Kontakt zu Nicole, gibt Ratschläge und steht ihr in dieser schwierigen Phase der Neuorientierung zur Seite: "Er meldet sich fast täglich bei Nicole, um sicherzugehen, dass sie sich nicht zurückzieht. Sie haben sich vor Kurzem auf einen Kaffee getroffen, und man konnte sehen, dass er versuchte, sie aufzumuntern. Er ist normalerweise nicht der warmherzige Typ, aber er ist seinen Vertrauten gegenüber sehr loyal."

Russell, der selbst eine schmerzhafte Scheidung durchlebte, steht Nicole mit ehrlichen Worten und einem unerschütterlichen Pragmatismus bei: "Er weiß ganz genau, wie niederschmetternd das Ende einer langen Ehe ist. Er hat diesen Schmerz selbst erlebt und zögerte nicht, als sich Nicole ihm anvertraute. Die Leute denken, er sei nur rau, aber bei ihr zeigt er eine viel weichere Seite." Personen aus ihrem Umfeld schildern, dass er ihr geraten habe, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, um die schwere Zeit zu überwinden, und ihr sogar Drehbücher für Filmprojekte vorgeschlagen habe.

Noch vor wenigen Wochen wurde spekuliert, dass die Schauspielerin ein "großes Rache-Glow-up" plante, um dem Ende ihrer Ehe etwas Positives abzugewinnen. Insider verrieten, dass sie verstärkt an neuen Projekten arbeitete und sich sogar mit Stylisten traf, um mutige Red-Carpet-Looks vorzubereiten. "Es geht nicht um Rache auf boshafte Weise – sondern darum, der Welt und Keith zu zeigen, dass sie nach wie vor die Powerfrau ist, die sie immer war", bestätigte eine Quelle dem OK! Magazine.

Getty Images Russell Crowe nimmt bei der G'Day USA Gala 2015 einen Preis von Nicole Kidman entgegen

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Nicole Kidman im Januar 2025