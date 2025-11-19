Fantheorie: Droht "Temptation Island V.I.P." frühes Ende?

Die aktuelle Staffel Temptation Island V.I.P. erhitzt die Gemüter – insbesondere Aleks Petrovic (34) und Marwin Klute (28) sorgen für viel Drama. Dennoch äußern Fans der Realityshow seit Wochen einige Kritikpunkte. Die Folgen erscheinen recht kurz und häufig gibt es nur wenig, was tatsächlich passiert. Im Netz macht sich daher eine wilde Theorie breit: Endet die Staffel etwa früher als gedacht? Ein Indiz: In Folge sieben wird Halloween gefeiert. Fans vermuten, dass die Folge eigentlich schon passend zum Gruseltag in Deutschland ausgestrahlt werden sollte – stattdessen kamen die Szenen erst zwei bis drei Wochen später.

Bedeutet das, dass die Dreharbeiten kürzer ausgefallen sind und das vorhandene Material länger gestreckt werden muss, als zuvor gedacht? Ein Fan beschwert sich auf TikTok: "Das Aufstückeln und Strecken der Folgen regt mich so unfassbar auf. Man wartet immer eine Woche und dann bekommt man nicht mal eine vollständige Folge – bestimmt wurde abgebrochen und sie mussten die Folgen stretchen." Insbesondere, dass die heiß ersehnten Lagerfeuer auf mehrere Folgen aufgeteilt werden, ärgert die Zuschauer. In Folge sieben wurden nur die ersten Minuten des zweiten Lagerfeuers gezeigt. Ein weiterer Fan vermutet, was vorgefallen sein könnte: "Brenda hat schon abgeschlossen, Vanessa wird nach dem Gezeigten auch abbrechen. Melissa will doch eh schon den Verführer... Und nur für Chiara und Wladi allein macht die Staffel keinen Sinn."

Ein anderer User erinnert sich: "Ungefähr das gleiche Spiel wie bei Princess Charming..." Tatsächlich brach Singlelady Vanessa Borck (29) die diesjährige Staffel "Princess Charming" frühzeitig ab – und einige der treuen Fans ahnten schon früh, was passieren wird. Fest steht, dass es keine offiziellen Hinweise dafür gibt, dass ein oder mehrere Paare die Show verlassen. Was an der wilden Fantheorie im Endeffekt wirklich dran ist, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin Brenda wird von Vanessa, Chiara und Melissa getröstet

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Aleks, Wladi, Marwin, Laurenz und die Verführerinnen

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025