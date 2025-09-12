Fans sind von der "Princess Charming"-Storyline gelangweilt

Die diesjährige Staffel von Princess Charming biegt auf die Zielgerade ein, doch die Begeisterung der Zuschauer hält sich in Grenzen. Nach acht von insgesamt zehn Episoden mehren sich auf der offiziellen Instagram-Seite der Show Stimmen, die das Drama als vorhersehbar und langgezogen kritisieren. "Bin ich die einzige, die irgendwie das Gefühl hat, dass nichts passiert seit drei Folgen?", beschwert sich eine Nutzerin. Andere Fans zeigen sich so genervt, dass einige ankündigen, die Show gar nicht mehr weiterzuverfolgen. Besonders das wiederkehrende Drama um Fiona und Kim sorgt für Frust: "Mittlerweile einfach nur noch anstrengend", heißt es in den Kommentaren.

Zusätzlich herrscht Verwirrung darüber, wie die Staffel in den verbleibenden Episoden abgeschlossen werden soll. Viele Zuschauer sind überrascht, dass noch zehn Kandidatinnen um das Herz von "Princess Charming" Vanessa Borck (28) konkurrieren. Einige fragen sich, ob das Finale etwa mit einer ungewöhnlich großen Teilnehmerzahl stattfindet oder ob es in der nächsten Folge zu einem raschen Aussortieren kommen wird. "Jetzt wird es langsam seltsam. Ich hab das Gefühl, wir sind in Folge drei, weil noch so viele Leute da sind", wundert sich ein User. Tatsächlich ist es üblich, dass der Kreis der Kandidatinnen in den finalen Folgen deutlich kleiner ist. Zum Vergleich: Die Princess im vergangenen Jahr, Lea Hoppenworth, nahm nur vier Kandidatinnen mit in die neunte Folge.

Von den anfänglichen 18 Kandidatinnen sind erst acht ausgeschieden. In der aktuellen Folge mussten sich Bianca und Lara von der Princess und der restlichen Gruppe verabschieden. Die beiden nahmen die Entscheidung von Nessi jedoch gelassen. Lara wünschte Nessi noch viel Glück bei der weiteren Liebessuche und ging in voller Montur ein letztes Mal im Pool der Kandidatinnenvilla baden. Auch Bianca nahm das Ausscheiden sportlich und erklärte später: "Ich freue mich, dass Nessi eine Entscheidung getroffen hat, und ich habe schon gespürt, dass es heute nicht für mich weitergehen wird."

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Fiona und Kim bei "Princess Charming", 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025