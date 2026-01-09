Verrät Laurenz Peschs Song etwa Ex Brendas Beziehungsstatus?

Laurenz Pesch macht ernst: Der Reality-TV-Star hat jetzt auf YouTube seinen eigenen Song "Stolz auf dich" veröffentlicht und legt damit einen überraschend persönlichen Auftritt hin. In dem emotionalen Track singt der Reality Backpackers-Kandidat über eine zerbrochene Liebe, schmerzhafte Erinnerungen und eine Ex-Partnerin, die offenbar längst mit einem neuen Partner glücklich ist. Das schlägt bei Fans jetzt hohe Wellen. Viele fragen sich: Richten sich seine Worte an Ex Brenda Brinkmann? Der Zeitpunkt und die gemeinsame Vergangenheit aus Temptation Island VIP heizen die Spekulationen an.

Besonders eine Passage lässt aufhorchen: "Du bist jetzt mit deinem Neuen und liegst auf seiner Brust, ich breche im Treppenhaus zusammen und mache alles kaputt." Worte, die bei den Hörern sofort als klarer Hinweis gelesen werden. Denn sollte Laurenz tatsächlich über Brenda singen, wäre das, noch vor dem großen Wiedersehen von "Temptation Island VIP", ein dicker Fingerzeig auf ihren Beziehungsstatus – nämlich vergeben. Wer der neue Mann sein könnte, bleibt offen. Auf Social Media kursieren jedoch Vermutungen um Verführer Musti Yilmaz, nachdem Brenda in ihrer Instagram-Story kürzlich ein geheimnisvolles Foto mit einem Mann teilte, der ihm ähnlich sieht. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht.

Bereits vor knapp einer Woche hatte Laurenz seinen Herzschmerz-Song erstmals auf Social Media angeteasert – mit einem kurzen Ausschnitt, der für Wirbel sorgte. Besonders die Zeile "Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Denn du hast es geschafft, einen Menschen zu zerbrechen, der dich doch so geliebt hat" ließ die Gerüchteküche brodeln. Die Fans waren sich schnell einig: Hier kann nur Brenda gemeint sein. Die Kommentare unter dem Clip überschlugen sich – von aufmunternden Worten bis hin zu offenen Vorwürfen gegen die Influencerin war alles dabei.

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann mit einem geheimnisvollen Mann, Januar 2026

RTL Brenda Brinkmann und Mustafa