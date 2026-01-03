"Fit bleiben": Moderator Jan Köppen begeistert mit Sixpack

Jan Köppen (42) startet mit einem Knaller in das neue Jahr – und zeigt auf Instagram, wie sehr er sich körperlich verändert hat. In seinem persönlichen Jahresrückblick teilt der Moderator einige Fotos, darunter ein oberkörperfreies Schwarz-Weiß-Selfie, auf dem sein deutlich definiertes Sixpack zu sehen ist. Dazu schreibt Jan: "2025 – fit werden. 2026 – fit bleiben." Er erklärt, dass er "so etwas selten poste", aber "stolz" auf sich sei. Mit einem Augenzwinkern ergänzt Jan unter dem Beitrag noch: "Licht war gut." Die Fans feiern den Dschungelcamp-Star für seine Verwandlung und seine offene Art. "Omg, ist das ein Tenpack? Krass! Happy 2026", schwärmt zum Beispiel ein Fan und ein weiterer schreibt: "Großer Respekt!"

Auch Promis wie Julian Stoeckel (38) sind begeistert. Er kommentiert: "Wow!" Andrej Mangold (38) wünscht wiederum: "Happy New Year, Maschine!" In einem weiteren Clip, den Jan beim Spaziergang mit seinem Hund zeigt, erzählt der Moderator ausführlicher, wie es zu dem neuen Körpergefühl kam: "Ich bin stolz auf 2025, auf das, was ich da hingekriegt habe in Bezug auf meinen Körper, auf Bewegung, Fitness, Ernährung." Rund zehn Kilo habe er abgenommen, fühle sich endlich "sehr wohl" und betont: "Das soll auch so bleiben. Das ist aber kein Gradmesser, es geht um das Wohlfühlen."

Anfang des Jahres habe Jan angefangen, wieder mehr Rad zu fahren, später kam das Laufen dazu – trotz operiertem Knie zunächst nur 15 Minuten auf dem Laufband. Für alle, die sich fürs neue Jahr ebenfalls mehr Fitness vorgenommen haben, hat Jan abschließend einen klaren Tipp: "Die Ziele vielleicht nicht zu hoch stecken und vor allem die lange Sicht im Blick haben" und sich vor allem von "Stress" und Druck zu lösen.

Instagram / jankoeppen Jan Köppen, Moderator

Instagram / jankoeppen Jan Köppen, Moderator

Getty Images Jan Köppen im September 2023