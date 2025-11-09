Schmunzelhasen: Camilla und Kate feiern Remembrance Day

Remembrance Sunday am Cenotaph in London – einer der bedeutendsten Tage im royalen Kalender. Doch während König Charles (76) unten die Zeremonie anführte und Prinz William (43) am Ehrenmal den Kranz niederlegte, fand oben auf dem Balkon des Foreign Office das eigentliche Highlight statt: Wie mehrere Fotos zeigen, verstanden sich Königin Camilla (78) und Prinzessin Kate (43) blendend. Zu sehen ist unter anderem, wie sich Camilla ein Blatt vor ihren Mund hält – offenbar, um Lippenlesern die Arbeit nicht zu leicht zu machen – während Kate verschmitzt zu ihr herüberlächelt. Was Camilla in diesem Moment wohl gesagt hat? Das bleibt ihr kleines, königliches Geheimnis.

Bereits am Vorabend, beim Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall, war Kate an der Seite von Charles, Camilla und weiteren Royals erschienen – William fehlte, da er gerade von seiner Earthshot-Reise aus Brasilien zurückkehrte. Dafür saß Prinz George (12) neben seiner Mutter, erstmals bei dem Gedenkevent und sichtlich stolz. Hinter der eleganten Fassade voll Einigkeit liegen jedoch bewegte Wochen: König Charles entzog seinem Bruder Andrew endgültig die verbliebenen Titel und forderte ihn auf, die Royal Lodge in Windsor zu räumen. Laut einer von People zitierten Quelle trug die Mitteilung des Monarchen "eine weibliche Note" – man vermutete gar, den Geist der Queen (†96) in jenen Zeilen wiederzuerkennen.

Für Kate war das Gedenkwochenende mehr als ein offizieller Termin – es war ein persönliches Zeichen der Stärke. Im vergangenen Jahr kehrte sie wenige Wochen nach dem Abschluss ihrer Krebstherapie an den Cenotaph zurück, was den stillen Momenten am Gedenkwochenende eine besonders persönliche Note verlieh. Schritt für Schritt tritt sie nun wieder sichtbarer an Williams Seite, während George vorsichtig an repräsentative Aufgaben herangeführt wird. Abseits der Kameras führen William und Kate ein ruhiges Familienleben in Windsor, in ihrem sogenannten "Forever Home" Forest Lodge.

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate bei der Gedenkzeremonie zum Remembrance Sunday in London, 9. November 2025

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate bei der Remembrance-Sunday-Zeremonie am Cenotaph in London, 9. November 2025

Getty Images Prinz William und König Chares beim National Service of Remembrance am Cenotaph in London, 9. November 2025