"Jede Facette davon": Alica Schmidt liebt ihre Weiblichkeit

Glamour, Glitzer und klare Worte: Alica Schmidt (27) strahlt bei den Glamour "Women of the Year"-Awards in Berlin und legt im Gespräch mit Promiflash offen, was Weiblichkeit für sie bedeutet. "Ich glaube, es gibt so viele schöne Sachen, eine Frau zu sein. Ich kann da gar nicht eine Sache auswählen. Aber ich liebe jede Facette davon. [...] Ich liebe es auch, eine Powerfrau zu sein und meine harte Seite zu zeigen, gerade auch im Sport, dass man auch zeigen kann, ich kann mich durchsetzen", stellt Alica auf dem roten Teppich klar und macht damit unmissverständlich klar, dass sie sich nicht auf eine Facette reduzieren lässt. Sie schwärmt davon, sich zurechtzumachen und auch ihre verspielte Seite zu zeigen.

Im weiteren Gespräch geht Alica auch auf die Schattenseiten ein. Denn so sehr sie ihre Freiheit genießt, so real sind die Hürden, denen Frauen im Sport und darüber hinaus begegnen. "Die größte Herausforderung ist vielleicht immer noch, dass wir unterschätzt werden und uns oft nicht genug zugetraut wird", erklärt sie gegenüber Promiflash. Es gebe Fortschritte, betont die Sportlerin, doch der Weg sei noch nicht zu Ende: "Wir sind auf einem ganz guten Weg. Aber wir haben noch ein Ticken vor uns." Zwischen Kamera-Blitzen und Award-Statuetten setzt Alica damit ein Statement, das über den Abend hinausreicht.

Schon im vergangenen Jahr setzte die Leichtathletin ein ganz besonderes Zeichen: Sie ließ sich das Olympia-Symbol direkt auf die Hüfte tätowieren. "Mein erstes und einziges Tattoo", verriet Alica stolz in ihrer Instagram-Story und präsentierte die fünf ineinander verschlungenen Ringe direkt nach dem Studiobesuch. Für sie war dieses Motiv mehr als nur ein Körperschmuck – es ist eine Liebeserklärung an den Sport, der ihr ganzes Leben prägt.

Imago Alica Schmidt, November 2025

Imago Alica Schmidt, November 2025

Getty Images Alica Schmidt bei den Olympischen Spielen in Paris, August 2024