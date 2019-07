Bruno und Anja Rauh feiern ihren zehnten Hochzeitstag! 2007 lernte sich das Traumpaar bei Bauer sucht Frau kennen und auf Anhieb lieben. Zwei Jahre später gaben sich der Landwirt und seine Auserwählte das Jawort – und auch heute noch sind sie unzertrennlich. Für ihr erstes zweistelliges Jubiläum als Paar ließen sich Bruno und Anja nicht lumpen: Sie schmissen eine große Zeltparty – und verrieten beiläufig ihr Erfolgsrezept für die Liebe.

Zusammen mit den anderen Bauernpärchen Uwe (49) und Iris (51) sowie auch Gottfried und Elodia zelebrierten die beiden nun ihren romantischen Ehrentag. Ein Jahrzehnt als Mann und Frau – darauf sind der Milchviehhalter und seine Liebste mächtig stolz. Doch wie halten sie ihr Glück frisch? "Wir vertrauen einander. Wir gehen auch nicht fremd, haben wir jedenfalls nicht vor", plaudert Anja im RTL-Interview aus dem Beziehungs-Nähkästchen. Doch rund um die Uhr hängen die zwei nicht zusammen. "Es ist einfach wichtig, dass jeder seine Freiheiten hat und die ein bisschen genießen kann", erzählt die Hobby-Tänzerin.

Trotzdem sah bei den beiden nicht immer alles so rosarot aus! So erkrankte Anja kurz nach ihrem Jawort an Streptokokken, was zu einem akuten Organversagen führte. Bei dem Gedanken an diese schwere Zeit steigen Bruno noch immer Tränen in die Augen: "Dann sitzt du da, bist daneben und dir gehen wirklich die Gedanken durch den Kopf: 'Sollst du deine große Liebe jetzt schon verlieren? Ist der Weg nur so kurz? Soll er jetzt schon zu Ende sein?' Das war schon ganz schön heftig." Ein Jahr musste sich Anja von ihrer Krankheit erholen – das Paar kann seitdem keine leiblichen Kinder mehr bekommen.

