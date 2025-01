"Bauer sucht Frau"-Anja und Bruno feiern 15 Jahre ihrer Ehe

Bruno und Anja Rauh gelten als eines der Traumpaare von Bauer sucht Frau. Der Landwirt und seine Auserwählte lernten sich 2007 in der TV-Show kennen und lieben. Seither sind die beiden unzertrennlich und durften bereits 15 gemeinsame Ehejahre miteinander verbringen. In der Jubiläumsshow "20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen" verraten Bruno und Anja, wie ihr 15. Hochzeitstag ablief: "Wir waren in einer ganz kleinen Gaststätte und haben an dem Tag total viel gelacht", berichtet Anja mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Natürlich möchte Inka auch wissen, welches Liebesgeheimnis sich hinter Bruno und Anjas Ehe verbirgt. "Es ist schon wichtig, miteinander achtsam umzugehen und einfach die Liebe frisch zu halten durch Kleinigkeiten und Gesten", erklärt Bruno und verrät der Moderatorin eine Aufmerksamkeit, die er seiner Frau regelmäßig macht: "Mittlerweile mache ich meinem Schatz, bevor sie in die Arbeit geht, eine Brotzeit mit einer kleinen Gurkenscheibe in Herzform."

Nur zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen gaben sich Bruno und Anja im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Anlässlich ihres 10. Hochzeitstages schmissen die beiden sogar eine riesige Zeltparty mit einigen bekannten Gesichtern der "Bauer sucht Frau"-Familie. So statteten unter anderem auch Uwe (55) und Iris Abel (56) ihren Freunden einen Besuch ab. "Es wird ein Fest geben, viele Bauern werden eingeladen, die ganze Verwandtschaft und Freunde – und dann geht es richtig ab", hatte sich Bruno im Promiflash-Interview gefreut, noch bevor die Sause stieg.

RTL / Stefan Gregorowius Bruno und Anja Rauh bei "20 Jahre Bauer sucht Frau - Das ganz große Wiedersehen"

Instagram / brunohelmutjosef Bruno und Anja Rauh im August 2024

