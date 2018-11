Was für ein Jubiläum! Anja und Bruno Rauh sind das beste Beispiel dafür, dass man in einer TV-Kuppelshow tatsächlich die große Liebe finden kann: Sie sind seit der dritten Staffel von Bauer sucht Frau ein Paar – 2009, zwei Jahre später, gingen sie den Bund der Ehe ein. 2019 sind die verliebten Landwirte also bereits seit zehn Jahren verheiratet. Ob die beiden besondere Pläne für ihr Ehe-Jubiläum haben, verrieten sie gegenüber Promiflash!

Zehn Jahre Ehe – das bedeutet Rosenhochzeit für Bruno und Anja! Und das müsse natürlich gefeiert werden, erzählte der TV-Bauer im Interview im Oktober bei der Halloween Party im Berlin Dungeon. Außerdem versprach der sympathische Schnäuzerträger, dass es bei der Party mächtig krachen werde: "Es wird ein Fest geben, viele Bauern werden eingeladen, die ganze Verwandtschaft und Freunde – und dann geht es richtig ab."

Ob die beiden Turteltauben auch "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause (50) einladen werden? Immerhin trafen das Duo und die Blondine erst vor Kurzem wieder aufeinander – und zwar bei einem Auftritt der 50-Jährigen: "Ich habe sie nach dem Konzert begrüßt, es war keine Kamera da, keine Presse, sie sind einfach gekommen", verriet Inka im Gespräch mit Promiflash und zeigte sich sichtlich gerührt von dem Besuch der ehemaligen BsF-Stars.

P.Hoffmann/WENN.com Anja und Bruno Rauh bei der "Home of Halloween"-Party im Berlin Dungeon

Anzeige

Patrick Hoffmann/WENN.com Anja und Bruno Rauh bei "Stepping Out" 2015

Anzeige

MG RTL D / André Kowalski Inka Bause mit den ehemaligen Kandidaten Anja und Bruno

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de