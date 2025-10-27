Dieser Teilnehmer gewinnt "Big Brother – Knossi Edition"

Die "Big Brother - Knossi Edition 2025" hat ihren Sieger gefunden: TV-Urgestein Peter Ludolf (70) triumphierte bei dem Streaming-Event, das unter anderem auf Joyn und dem Twitch-Kanal von Knossi übertragen wurde. "Ich habe euch einfach nur lieb", richtete Peter sichtlich bewegt seine Worte an das Publikum. Auch seinen Mitbewohnern schickte er liebe Worte. "Ihr seid die Besten", erklärte er und stellte sich selbst bescheiden zurück: Er sei "nur eine Null". Die Zuschauer sahen das offenbar anders und kürten ihn zu ihrem Sieger.

Für Reality-Nachschub war direkt nach dem "Promi Big Brother"-Finale gesorgt, denn Knossi ließ nahtlos die eigene Edition starten. Für 57 Stunden war das berühmte Haus der Schauplatz von unterhaltsamen Momenten mit prominenter Besetzung. Neben Peter waren Stars wie Sängerin Mia Julia (38), Realitystar Leyla Heiter (29), Ex-Moderator Max Schradin (47) und Dragqueen Aria Addams (28) dabei. Streamer Zarbex (27) sowie Marc Eggers (39) und Julian Sommer sorgten ebenfalls für jede Menge Action und Abwechslung. Ursprünglich sollte auch MontanaBlack (37) mit von der Partie sein, doch er sagte seine Teilnahme aus persönlichen Gründen kurzfristig ab. Einen besonderen Touch bekam das Event durch Tagesgäste wie Katy Karrenbauer (62), Trymacs (31) und Schauspieler Tom Gerhardt (67), der mit seiner legendären Rolle als "Hausmeister Krause" bekannt wurde.

Moderiert wurde die besondere Ausgabe von Entertainer Knossi, auch bekannt als "König des Internets", der seinen Zuschauern eine einzigartige Mischung aus Entertainment und Reality-TV bot. Mit Aktionen wie dieser beweist Knossi immer wieder, warum er ein Vorreiter in der Streaming-Welt ist. Peter Ludolf, der vor allem aus der Doku-Soap "Die Ludolfs" bekannt wurde, erlebte durch seinen Sieg ein berührendes Comeback ins Rampenlicht. Die Show war nicht nur für Peter ein emotionales Highlight, sondern auch für die Fans, die seinen authentischen und bodenständigen Stil lieben.

Imago Knossi, Juni 2025

ActionPress/Ulrik Eichentopf Peter Ludolf, bekannt aus "Die Ludolfs"

Joyn Das Logo von "Big Brother – Knossi Edition"