"Abstand": Darya Strelnikova macht eine Social-Media-Pause

Darya Strelnikova (32) überrascht ihre Fans mit einer Ankündigung. Das Model, das durch mehrere TV-Auftritte bekannt wurde, kündigt an, sich für eine Weile von den sozialen Medien zurückzuziehen. "Im Moment passiert einfach viel in meinem Leben und ich merke, dass ich ein bisschen Abstand brauche, um wieder bei mir selbst anzukommen", erklärt sie ihrer Community diese Entscheidung in ihrer aktuellen Instagram-Story.

Für die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit scheint der Rückzug gerade genau das zu sein, was sie braucht. "Ich nehme mir daher bewusst etwas Zeit offline, um zu entspannen, Kraft zu tanken und mich zu sortieren", erläutert sie weiter und verspricht ihren Fans: "Sobald es mir wieder besser geht, bin ich hier ganz normal zurück." Was genau gerade in ihr vorgeht, behält Darya aktuell für sich. Bereits vergangene Woche richtete die Beauty jedoch ehrliche Worte an ihre Follower. Auf ein Kompliment zu ihrem Aussehen reagierte sie, statt mit Verlegenheit, mit ernsten Worten. "Das ist wirklich ein wunderschönes Kompliment – und trotzdem fühlt es sich für mich gerade irgendwie falsch an, es anzunehmen", schrieb sie in ihrer Social-Media-Story.

Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Fabio Knez lebt sie in Dubai und hat sich nach ihrer AYTO-Teilnahme im Jahr 2023 auch aus der Reality-Welt zurückgezogen. Ab und zu gibt sie aber dennoch Einblicke – besonders gerne in dem gemeinsamen Pärchen-Podcast "Zwischen Likes & Liebe – mit Darya & Fabio".

Instagram / darya Darya Strelnikova im November 2025 in Dubai

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars

