Am Ende: Knossi und Lia wagen sich in "härtestes Horrorhaus"

Knossi (39) und seine Verlobte Lia Mitrou haben sich gemeinsam in das berüchtigte Horrorhaus Traumatica gewagt. Die beiden teilten ihren Adrenalin-Trip live auf Instagram und sorgten mit panischen Reaktionen und lautem Gekreische für reichlich Unterhaltung bei ihren Zuschauern. Besonders auffällig: Immer wieder riefen sie scherzhaft "Hallo, Herbert!", während sie sich in dem düsteren Setting fortbewegten. "Das war das Krasseste, was ich bisher gemacht habe", ließ Knossi am Ende sichtlich durchgeschüttelt verlauten.

Während der aufregenden Expedition, die von lauten Schreien und nervösem Lachen begleitet wurde, gab es einige Schockmomente. Die Kamera wackelte heftig, als die beiden sich durch finstere Gänge wagten, und die Zwischenrufe von Lia und Knossi überschlugen sich förmlich. Am Ende bedankten sich beide bei den Zuschauern, die ihren Horror-Ausflug gespannt mitverfolgt hatten – allerdings mit zittrigen Stimmen und völlig außer Atem. Offensichtlich hat das Grusel-Erlebnis sehr an den Nerven des Paares, das aktuell seine Hochzeit plant, gezehrt.

Knossi, der für seine schlagfertige Art und skurrilen Auftritte bekannt ist, und Lia, die auf Instagram eine große Fangemeinde hat, teilten ihre Erfahrung mit der Community, die bei jeder Schrecksekunde mitfieberte. Trotz des Grusels bewiesen beide, dass sie auch in Extremsituationen Teamgeist entwickeln können. Es ist nicht das erste Mal, dass Knossi den Nervenkitzel sucht, doch das Horrorhaus scheint selbst für den abenteuerlustigen Moderator eine völlig neue Erfahrung gewesen zu sein. Lia wiederum zeigte, dass sie nicht nur online starke Nerven hat, sondern auch in unerwarteten Situationen für einen Spaß zu haben ist.

Imago Knossi und Lia Mitrou feiern Halloween in der Europa-Park Arena, Oktober 2025

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024

Instagram / liamitrou Lia Mitrou und Knossi im Juni 2025