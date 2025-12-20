Neue Freundin? Robert Irwin feuert weiter Gerüchteküche an

Ist Robert Irwin (22) etwa wieder neu verliebt? Seit einigen Jahren moderiert der Sohn von "Crocodile Hunter" Steve Irwin (†44) die australische Ausgabe des Dschungelcamps. Insider behaupten nun, dass Robert am Set der Realityshow mehr als einmal einen sehr verliebten Eindruck gemacht habe. Demnach soll er sich mehr als einmal für ein Telefonat zurückgezogen haben und danach eine viel heitere Stimmung gehabt haben. Kollegen vermuten, er könnte seine neue Freundin angerufen haben. "Es war nicht nur ein kurzer Anruf. Den Leuten ist es aufgefallen. Und als er zum Set zurückkam, war eine deutliche Veränderung in der Stimmung zu spüren", erzählt eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Die Crew konnte sich offenbar nicht zurückhalten und fing an zu tratschen. Offenbar waren sich alle einig, dass eine Frau der Grund für Roberts gute Laune sein muss: "Alle fingen an zu reden. Es herrscht das Gefühl, dass sich etwas Neues anbahnt." Der 22-Jährige selbst äußerte sich bisher nicht zu den Gerüchten – genau genommen machte er in der Öffentlichkeit auch keine Andeutungen, wieder verliebt zu sein. Allerdings ist das längst nicht das erste Mal, dass es Datinggerüchte um Robert gibt. Zuletzt wurde vor wenigen Wochen spekuliert, weil er am Set von Dancing with the Stars Besuch von der Schauspielerin Xochitl Gomez bekam. Die Avengers-Darstellerin soll laut TMZ schon während des Wettbewerbs viel Zeit mit seiner Familie verbracht haben und wurde Backstage gesehen, wie sie ihm zu seinem Sieg einen Blumenstrauß brachte.

Roberts letzte öffentliche Beziehung mit Rorie Buckey (21) endete im Februar 2024. Die beiden meldeten sich zu dem Zeitpunkt bei Instagram zu Wort und erklärten: "Wir wissen die gemeinsam verbrachte Zeit sehr zu schätzen und wünschen uns einander nur das Beste für die Zukunft." Danach wurde Robert zwar immer mal wieder bei vermeintlichen Dates gesehen, offiziell machte er aber nichts. Angeblich wollte sogar Mama Terri (61) die Kupplerin spielen – und sie hatte sich eine ganz besondere Frau für ihren Sohn ausgeguckt. Insidern zufolge plante sie, Robert mit Ella Travolta (25) zusammenzubringen. Die beiden verbindet immerhin die gleiche Vergangenheit: Sowohl der Australier als auch die Tochter von Hollywoodstar John Travolta (71) verloren früh ein Elternteil und wuchsen im Rampenlicht auf.

Getty Images Robert Irwin im November 2024

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin, November 2024

Getty Images Robert Irwin und Rorie Buckey im November 2023