Bindi Irwin zieht für ihren Bruder Robert nach Los Angeles

Bindi Irwin (27), Tochter der australischen Legende Steve Irwin (†44), überrascht ihre Fans mit einer aufregenden Neuigkeit. Die TV-Zoowärterin Bindi hat bekanntgegeben, dass sie Australien vorübergehend verlässt und nach Los Angeles zieht. Diese unerwartete Entscheidung hat sie in einem emotionalen Instagram-Video geteilt. Der Anlass für den Umzug ist ein ganz besonderer: Bindi folgt ihrem Bruder Robert (21) über den Pazifik, um ihn bei seiner Teilnahme an Dancing with the Stars zu unterstützen. Begleitet wird sie von ihrer Tochter Grace, die schon ihre Kleider für die Showabende ausgesucht hat.

Ob ihr Ehemann Chandler Powell (28) mit dabei ist, verrät Bindi nicht, aber eines steht fest: Dieser Umzug ist nicht von Dauer. "Der Australia Zoo wird immer unser Zuhause sein", betonte sie in dem Video. Bindi selbst kennt die aufregende Welt des Tanzens, denn vor rund zehn Jahren trat sie selbst bei der US-Version von "Strictly Come Dancing" an und gewann den Wettbewerb. Diese Erfahrung sei, wie sie kürzlich verriet, eine lebensverändernde gewesen, und nun wolle sie ihrem Bruder dieselbe großartige Unterstützung im Publikum bieten.

Die Reaktionen auf Bindis Video waren voller Begeisterung und Unterstützung. Robert schätzte es sehr, dass seine Schwester diesen großen Schritt unternimmt, um an seiner Seite zu sein. Ihre Mutter Terri und viele Fans zeigen sich ebenfalls aufgeregt über Roberts bevorstehendes Tanzabenteuer. Kommentare wie "Steve wäre so stolz" und "Du bist die beste große Schwester" untermauerten die herzerwärmende Geschwisterliebe zwischen Bindi und Robert. Die Familie bleibt eng verbunden, unabhängig davon, wohin ihre Schritte sie führen, und dieser Umzug ist ein Zeugnis ihrer starken familiären Bande.

Getty Images Robert und Bindi Irwin, Kinder von Krokodilwrestler Steve Irwin

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Chandler Powell und ihre Tochter Grace, 2025

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell, Bindi Irwin und Grace 2023