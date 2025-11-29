Robert Irwin gewann DWTS trotz schwerer Rippenverletzung

Robert Irwin (21) hat die 34. Staffel von Dancing with the Stars gewonnen – trotz einer schmerzhaften Rippenverletzung, die er sich während der Proben kurz vor dem Finale zuzog. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Witney Carson (32) kämpfte sich der 21-Jährige durch die Show und wurde schließlich am 25. November mit der begehrten Mirrorball-Trophäe ausgezeichnet. Am nächsten Tag packte Robert dann in der Sendung "Good Morning America" über seinen Gesundheitszustand aus: "Es ist schmerzhaft, aber: ohne Schmerz, kein Sieg", erklärte er. Trotz der Verletzung zeigte er sich optimistisch: "Ich fange Krokodile, ich bin daran gewöhnt. Es wird schon wieder."

Für das Finale wurde die Choreografie spontan noch etwas entschärft, wie Robert erleichtert berichtete: "Wir mussten spontan umbauen, aber Witney war großartig darin, ein paar der Moves zu verändern." Im Interview mit People beschrieb der Australier den Moment vor der endgültigen Verkündung so: "Wir haben uns gesagt: 'Es ist egal, was jetzt passiert.' Wir sind so dankbar, hier zu sein, und wir wissen, was wir hineingesteckt haben und was das bedeutet." Auch wenn Robert aufgrund der Rippenverletzung sogar zeitweise das Atmen schwergefallen sei, habe er keine Sekunde gezweifelt, die Show bis zum Schluss durchzuziehen.

Für Robert war der Sieg in vielerlei Hinsicht besonders. Genau zehn Jahre zuvor gewann seine Schwester Bindi Irwin (27) dieselbe Show mit Tanzpartner Derek Hough (40). Robert sprach gegenüber People voller Stolz über ihre Leistungen und erzählte, dass er durch sie inspiriert wurde: "Sie hat durch ihren Sieg das Engagement unserer Familie für Naturschutzarbeit ins Rampenlicht gerückt." Mit dem Erfolg bei "Dancing with the Stars" möchte auch Robert die Mission der Irwin-Familie weitertragen, die sich dem Schutz von Wildtieren und der Pflege des Australia Zoo verschrieben hat. Der Sieg war nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern zugleich eine Möglichkeit, diese wichtige Botschaft weiterzuverbreiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin und Witney Carson im November 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin, Naturschützer

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert und Bindi Irwin, Kinder von Krokodilwrestler Steve Irwin