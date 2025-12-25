Krokodile als Bindeglied: Robert Irwin erinnert an Vater

Robert Irwin (22) hat in einem neuen Podcast sehr persönlich über die Verbindung zu seinem verstorbenen Vater Steve Irwin (†44) gesprochen. Im Gespräch mit Gastgeberin Kylie Kelce (33) in der Folge vom Donnerstag, 18. Dezember, von "Not Gonna Lie" verriet der Tier- und Naturschützer, wann er sich seinem Vater am nächsten fühlt. Der Dancing with the Stars-Gewinner erzählte, dass dieser Moment kommt, wenn er im Australia Zoo in Queensland mit den gleichen Krokodilen arbeitet, die schon Steve gefüttert hat. "Ich fühle mich meinem Vater am nächsten, wenn ich da drin bin, mit seinen Krokodilen, und ich sie füttere. Und es ist wunderschön", sagte Robert in dem Podcast.

Der Australier erklärte, dass ihn genau diese Tiere, die lange als gefährlich und furchteinflößend galten, besonders faszinieren. "Ich liebe es, dass es diese Tiere sind, die immer gefürchtet werden", sagte er bei "Not Gonna Lie". Sein Ziel sei es, Menschen zu zeigen, wie "liebenswert, schön, kraftvoll und intelligent" Krokodile sind – ganz in der Tradition seines Vaters. Neben der emotionalen Nähe spielt auch ein kräftiger Adrenalinkick mit: "Es ist auch der ultimative Adrenalinschub. Kumpel, es ist großartig", erzählte er. Parallel dazu kündigte Robert kürzlich auf Instagram an, dass er nach seinem TV-Erfolg "wieder nach Hause" gehe, um an der Crocodile Hunter Lodge im Australia Zoo weiterzuarbeiten – einem Herzensprojekt der Familie, das Besucherinnen und Besuchern die australische Tierwelt hautnah näherbringen soll.

Die Crocodile Hunter Lodge liegt direkt auf dem Gelände des Australia Zoo und wurde als lebendiges Vermächtnis für Steve geschaffen. Terri Irwin (61) erzählte dem People, Steve habe schon zu Lebzeiten Unterkünfte geplant, in denen Gäste die Natur ganz intim erleben können. Heute gehören rustikale Hütten, üppige Gärten, das Warrior Restaurant, eine Außenfläche zum Essen und ein Infinity-Pool inmitten eines artenreichen Habitats dazu. Die Lodge wurde mit recycelten Materialien gebaut und setzt auf Nachhaltigkeit – jedes Ticket unterstützt den Schutz von Wildtieren. Robert lädt Fans ausdrücklich ein, die Familie im Zoo zu besuchen: "Ihr taucht hier vollständig ein in alles, wofür der Zoo steht", sagte er in seinem Video. Für die Familie ist der Ort mehr als ein Arbeitsplatz – es ist ihr Zuhause, an dem Erinnerung, Alltag und Mission ineinanderfließen.

Getty Images Robert Irwin, Naturschützer

Steve Irwin im Australia Zoo, 2006

Getty Images Steve Irwin mit seinem Sohn Robert, 2006