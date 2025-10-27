Dylan Efron brach sich bei "Dancing with the Stars" die Nase

Schreckmoment im Proberaum: Dylan Efron (33) hat sich bei den Vorbereitungen für Dancing with the Stars die Nase gebrochen – und meldete sich noch in der Nacht per Video aus dem Krankenhaus. Der Abenteurer, der aktuell für die nächste Show trainiert, erklärte, der Unfall sei am Freitagabend passiert, als er mit seiner Profi-Partnerin Daniella Karagach einen neuen Move testete. "Dani hat mir die Nase gebrochen", sagte Dylan lachend in die Kamera. Passiert ist es bei einer Übung mit Ellbogenkontakt, ein lautes Knacken inklusive. Der Zeitpunkt ist brisant: Schon kommende Woche steht die "Halloween Night" an, in der Dylan mit Daniella einen Wiener Walzer zu "Can’t Help Falling In Love (DARK)" von Tommee Profitt und Brooke aufs Parkett legen will.

Auf Instagram gab es schnelle Entwarnung. "Ich habe mir die Nase gebrochen", schrieb Dylan zu seinem Clip und schob hinterher: "Ich bin echt okay – aber ich werde nie vergessen, wie Dani, Pasha und Danielle nicht von meiner Seite wichen", so das TV-Gesicht weiter und meinte damit Daniella, ihren Ehemann Pasha Pashkov und Danielle Fishel. In dem Video zeigt er, wo der Ellbogen ihn traf, und betont, dass die Proben trotz Schockmoment weitergehen: "Nicht das Ende des Probentages, das ich wollte, aber wir tanzen morgen weiter." Laut Showplan bleibt es beim düsteren Walzer-Setup für die Gruselfolge – die "Halloween Night" zählt in der Staffel zu den Publikumsfavoriten, bei der Performance und Storytelling besonders im Fokus stehen.

Abseits der Tanzfläche kann sich Dylan auf einen kleinen, aber eingeschworenen Kreis verlassen. Die Nähe zu seiner Partnerin Daniella ist hinter den Kulissen spürbar, und auch Pasha und Danielle werden in seinen Posts liebevoll erwähnt. Privat ist Dylan für Outdoor-Abenteuer und enge Familienbande bekannt, Bruder Zac Efron (38) schwärmte in Interviews immer wieder von ihrem Zusammenhalt. Freunde beschreiben Dylan als jemanden, der Rückhalt gern zurückgibt – sei es bei gemeinsamen Reisen oder spontanen Aktionen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Efron, Schauspieler und Model

Anzeige Anzeige

Instagram / dylanefron Dylan Efron nach seinem Nasenbruch im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dylanefron Dylan und Zac Efron auf dem Golfplatz

Anzeige