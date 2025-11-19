Zweite Staffel "Undercover im Seniorenheim" startet heute

Heute ist es so weit: Die zweite Staffel von "Undercover im Seniorenheim" ist bei Netflix verfügbar. Alle acht neuen Episoden stehen sofort zum Streamen bereit. Die Serie, die im Original "A Man on the Inside" heißt, dreht sich um den Professor a.D. Charles (Ted Danson, 77). Seine Mission ist es, einen mysteriösen Erpresser zu entlarven, der es auf den College-Präsidenten Jack Berenger, gespielt von Max Greenfield (45), abgesehen hat. Doch seine Aufgabe wird nicht nur durch unvorhergesehene Wendungen erschwert, sondern auch durch die Bekanntschaft mit der Musiklehrerin Mona – gespielt von Teds Ehefrau Mary Steenburgen (72).

Die Zusammenarbeit des Ehepaares sorgte im Vorfeld für Wirbel. In einem gemeinsamen Interview bei "Today" verriet Mary, dass sie dabei ihre ganz eigenen Schwierigkeiten hatten. "Wir mussten alles, was wir voneinander wussten, vergessen und uns zum ersten Mal sehen", berichtete die Schauspielerin. Ihr Mann ergänzte: "Für mich war das einfacher, weil ich nicht besonders gerne Liebesszenen mit Fremden spiele." Er fühle sich dabei immer unangenehm und schuldig. In der Konstellation mit seiner Partnerin habe er jedoch kein Problem damit gehabt.

Das neue Ensemble bringt außerdem mit Schauspielgrößen wie Jason Mantzoukas und Gary Cole frischen Wind in die Serie und sorgt für humorvolle sowie spannende Momente. Auch Constance Marie und David Strathairn werden in der neuen Staffel auftreten. Viele dieser Darsteller sind für den Serienschöpfer Mike Schur bekannte Gesichter, mit denen er über die Jahre hinweg immer wieder zusammengearbeitet hat. Auch deshalb gelingt der Show eine herzerwärmende zweite Staffel, die mit Humor und Tiefgang das Leben in all seinen Facetten feiert.

Netflix / Colleen E. Hayes Mary Steenburgen und Ted Danson in "Undercover im Seniorenheim"

Getty Images Ted Danson und seine Frau Mary Steenburgen im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Mike Schur, Ted Danson und Mary Steenburgen, November 2025

