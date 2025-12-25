Kourtney Kardashian: Botox-Verzicht aus spirituellen Gründen

Kourtney Kardashian (46) macht in der neuen Folge von The Kardashians eine klare Ansage: Sie hat seit vier Jahren kein Botox mehr bekommen und will damit endgültig Schluss machen. In der Episode erklärte die Reality-Ikone, dass sie ihr symbolisches "drittes Auge" offen halten wolle und sich ohne die Injektionen stärker mit ihrer Intuition verbunden fühle. Während des Gesprächs mit ihrer Schwester Kim Kardashian (45), das in Los Angeles gedreht wurde, bekräftigte Kourtney mehrfach: "Ich werde es nie wieder machen." Kim nahm es gelassen, antwortete mit einem Lächeln, sie habe sich "vor zwei Nächten" Botox spritzen lassen, und fügte hinzu: "Gut für dich."

Die Szene zeigt, wie unterschiedlich die Schwestern mit Beauty-Eingriffen umgehen. Kourtney betont den spirituellen Aspekt ihrer Entscheidung und knüpft damit an frühere Aussagen an, mit denen sie Gerüchte über umfassende Eingriffe zurückgewiesen hatte. Bereits 2021 reagierte sie auf Instagram scharf auf einen Kommentar, der ihr Botox, eine Nasen-OP und eine Brazilian-Butt-Lift-OP unterstellte. "Kein besseres Kompliment als ein zu schön, um wahr zu sein-Kompliment", schrieb sie damals unter eine alte Badeanzug-Aufnahme mit Kim und Khloé Kardashian (41). Auch ihre Vergangenheit sprach sie offen an: Eine Brust-OP mit Anfang 20 bereue sie rückblickend, sagte sie in einem älteren Interview, und dachte sogar darüber nach, die Implantate wieder entfernen zu lassen.

Privat hat Kourtney in den vergangenen Jahren einen deutlichen Wandel hingelegt, der sich auch in ihrem Umgang mit Schönheit und Körper zeigt. Die Unternehmerin, die heute mit Musiker Travis Barker (50) verheiratet ist, spricht immer wieder darüber, wie wichtig ihr ein bewussterer Lebensstil geworden ist. In der Öffentlichkeit zeigt sie sich oft ungeschminkter als früher, teilt Momente aus ihrem Familienalltag und setzt bei Social Media eher auf persönliche Einblicke als auf perfekt inszenierte Glamour-Bilder. Kim, die parallel weiterhin offen zu ihren Beauty-Behandlungen steht, pflegt trotz der unterschiedlichen Ansichten ein enges Verhältnis zu ihrer Schwester – Reibereien inklusive.

Imago Kourtney Kardashian in einer Szene von "The Kardashians"

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Rocky in Italien, August 2025