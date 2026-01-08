Skandal um ihr Sextape wird Paris Hilton immer verfolgen

2004 wurde ein Sexfilm von Paris Hilton (44) mit ihrem damaligen Freund Rick Salomon (56) veröffentlicht. Die Hotel-Erbin war damals gerade mal 19 Jahre alt und gab nie ihre Zustimmung zur Veröffentlichung. Im Interview mit Fox News Digital erzählt sie, dass der Skandal sie bis heute beschäftigt und die Erinnerung nach wie vor unangenehm ist. "Ich hatte in meinem Leben schon viel durchgemacht, aber dann wurde ich auf diese Weise öffentlich gedemütigt, mit jemandem, den ich liebte und dem ich vertraute...", erinnert Paris sich. Als junges Mädchen habe sie sich nicht mehr getraut, das Haus zu verlassen. Das Gefühl, dass die ganze Welt auf sie herabsah, verfolgte die zweifache Mutter damals: "Das ist etwas, was mich für den Rest meines Lebens begleiten wird. Ich weiß nicht, ob ich jemals vollständig darüber hinwegkommen werde."

Die neue Doku "Infinite Icon: A Visual Memoir" blickt heute auf diese harte Zeit zurück. Paris erinnert sich nicht nur an den Skandal selbst, sondern auch an ihr Verhältnis zu Rick. Dieser sei ihre erste große Liebe gewesen, weshalb der Film umso schmerzhafter war. "Er war der erste Mann, den ich nach meinem Abschluss an der Provo Canyon School in einem Klub in New York kennengelernt habe. Ich war so verliebt in ihn...", meint Paris offenbar nachdenklich. Ihrer Aussage zufolge sei er derjenige gewesen, der die Idee zu dem Film hatte: "Ich erinnere mich, dass er sagte: 'Okay, gut. Wenn du es nicht machst, rufe ich einfach jemand anderen an.'" Weil sie so verliebt war, hätte Paris aber alles für Rick getan und stimmte schließlich zu.

Auch wenn das Sextape für Paris bis heute präsent ist, hat sie die Beziehung mit Rick lange hinter sich gelassen. Seit 2021 ist die DJane mit ihrer großen Liebe Carter Reum verheiratet und durfte mit ihm zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Söhnchen Phoenix (2) und Töchterchen London (2) sind ihr Lebensmittelpunkt – und dass die Familie sich noch erweitert, kann Paris nicht ausschließen. "Ich liebe Babys so sehr... du solltest niemals nie sagen", meinte sie in dem Format Extra. Konkrete Pläne haben die 44-Jährige und ihr Mann offenbar nicht, aber verschlossen ist die Tür für ein weiteres Baby auch nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton, April 2025

Anzeige Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Rick Salomon

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024