Bianca Heinickes Buch auf Platz eins der Bestseller-Liste

Schon knapp einen Monat bevor die Leserinnen und Leser das Buch von Bianca Heinicke (32) überhaupt in den Händen halten können, feiert die Influencerin damit riesengroße Erfolge. Das Buch mit dem Titel "Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt" gibt es aktuell nur zur Vorbestellung – und trotzdem hat es bereits auf Platz 1 der Amazon-Bestseller-Liste in den Kategorien "Biografien von Autoren", "Biografien von Philosophen" und "Biografien von Schauspielern und Entertainern" geschafft.

Auch wenn es darin eingeordnet wird, betonte Bianca bereits bei der Ankündigung ihres Werks, dass es sich dabei um keine Biografie handelt. "Ja, ihr findet darin unfassbar viele private, unglaublich persönliche Einblicke und Geschichten aus meinem Leben. Es ist aber auch philosophisch. Es ist unfassbar selbstkritisch. Es hat gesellschaftskritische Aspekte. Es hat psychologische Ansätze und Gedanken", erklärte sie auf ihrem Instagram-Profil.

Für Bianca ist ihr Weg zur Autorin ein weiterer Schritt in ihrem neuen Karriereweg, den sie seit ihrem großen Comeback im April 2024 beschreitet. Mit ihrem Buch will sie inspirieren, motivieren und Menschen dazu ermutigen, ihre Stärken bewusst zu erkennen. In ihrem bisherigen Leben hat die zweifache Mutter mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie sich stets neu erfinden kann. Nicht nur durch ihre Karriere auf sozialen Medien hat sie Impressionen hinterlassen, sondern jetzt auch mit einem Werk, das sie offen und mit viel Herz beschreibt. Ob ihre Fans mit der Inspiration des Buches tatsächlich ein Stück "Bibi" erleben können, bleibt abzuwarten – die Vorfreude ist aber offensichtlich schon sehr groß.

Imago Bianca Heinicke zu Gast bei "hart aber fair" in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025

Instagram / biancaheinicke Bibi Heinicke, Influencerin

Imago Bianca Heinicke, Influencerin