Kate legt ersten Auftritt des Jahres an Williams Seite hin

Unerwarteter Auftritt in London: Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) haben am 8. Januar ihr erstes offizielles Engagement des neuen Jahres absolviert – und das ohne Vorankündigung. Das Paar besuchte Mitarbeitende des Charing Cross Hospital und sprach dort mit Gesundheitspersonal, Freiwilligen und Verantwortlichen über die Belastungen der Wintermonate. In einer Gesprächsrunde ging es um praktische Wege, die Versorgung zu verbessern und Druck vom Klinikalltag zu nehmen.

Hand in Hand trafen der Thronfolger und seine Frau laut dem Magazin people am Krankenhaus ein. Kate setzte einen eleganten Farbakzent an einem grauen Januartag in London: In einem bordeauxroten Hosenanzug mit passender Bluse, abgestimmten Schuhen und brauner Handtasche zog sie sofort alle Blicke auf sich. Die Royals sind gemeinsame Schirmherren von NHS Charities Together, einem Verbund von über 220 Wohltätigkeitsorganisationen, der nach eigenen Angaben täglich 1,7 Millionen Euro in den Gesundheitsdienst investiert – von moderner Technik über Gebäude und Grünflächen bis zu Projekten zur Prävention.

Der Termin in London markiert den ersten öffentlichen Auftritt des Paares seit dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, den sie mit ihren Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) besuchten. Die Familie hatte die Feiertage überwiegend in Anmer Hall auf dem Sandringham-Anwesen verbracht. Seit dem 7. Januar sind die Kinder wieder zurück in der Schule und ihre Eltern offensichtlich bereit für ihre Verpflichtungen.

Imago Prinz William und Prinzessin Kate besuchen das Charing Cross Hospital in London, 8. Januar 2026

Imago Prinz William und Prinzessin Kate beim Besuch des Charing Cross Hospital in London, 8. Januar 2026

Getty Images Die Familie von Prinz William und Prinzessin Kate besucht den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham