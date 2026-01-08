Annabelle Mandeng trainiert hart für "TV Total Turmspringen"

Annabelle Mandeng (54) macht ihr Comeback auf einer der bekanntesten Showbühnen im deutschen Fernsehen: dem TV Total Turmspringen. Am 10. Januar wird die Schauspielerin nach mehr als zehn Jahren wieder vom Turm springen und sich der Konkurrenz stellen. Obwohl sie den Wettkampf nicht als Priorität sieht, bereitet sie sich akribisch darauf vor. In Berlin trainiert sie regelmäßig mit dem Wassersprung-Bundestrainer Christoph Bohm, wie sie gegenüber Promiflash berichtete. "Ich trainiere so oft ich kann", erklärt Annabelle, die stolz darauf ist, erneut angefragt worden zu sein.

Die mehrfache Gewinnerin der Show bleibt dennoch gelassen, wenn es um ihre Chancen auf einen weiteren Sieg geht. Für die Schauspielerin steht in diesem Jahr nicht mehr die Trophäe im Fokus, sondern die Teilnahme an sich. "Ich habe keine Ahnung, wie meine Chancen stehen, das steht für mich aber jetzt auch nicht mehr im Vordergrund", gibt sie zu und ergänzt: "Ich bin froh und stolz, dass ich erneut angefragt worden bin, das unterstreicht meine Leistung." Gleichzeitig betont Annabelle, wie herausfordernd der Wettkampf für sie sei, da der Sprungsport für sie keine private Freizeitbeschäftigung, sondern ein seltenes Erlebnis ist.

Abseits des Beckens ist Annabelle einem breiten Publikum vor allem als Schauspielerin und Moderatorin bekannt, die immer wieder unterschiedliche Formate ausprobiert. In Interviews betont sie häufig, wie wichtig ihr Disziplin und Vorbereitung sind, wenn sie sich auf neue Projekte einlässt. Sport spielt in ihrem Alltag schon lange eine wichtige Rolle, auch um einen Ausgleich zum oft unregelmäßigen Dreh- und Moderationsrhythmus zu haben. Die Rückkehr zum "TV Total Turmspringen" verbindet für sie nun den sportlichen Ehrgeiz mit der Lust auf Show – und mit dem Wiedersehen mit einem Format, das sie schon früher ein Stück weit geprägt hat.

Imago Annabelle Mandeng beim Fest der Produktionsallianz 2025 im Tipi am Kanzleramt in Berlin

Imago Annabelle Mandeng beim Launch von The Hollywood Reporter Germany im Grace Restaurant, Hotel Zoo Berlin, 17.12.2025

Joyn, ProSieben Sebastian Pufpaff, Moderator