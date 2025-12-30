NFL-Profi Stefon Diggs wegen Körperverletzung vor Gericht

Stefon Diggs sieht sich mit herben Vorwürfen konfrontiert. Der Footballprofi muss sich vermutlich wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Wie TMZ berichtet, wurde eine Klage eingereicht, weil er ein mutmaßliches Opfer im Zuge eines Vorfalls Anfang Dezember gewürgt haben soll. Neben der schweren Körperverletzung durch nicht tödliches Strangulieren steht auch der Vorwurf der leichten Körperverletzung und des tätlichen Angriffs im Raum. Stefon soll allerdings jegliche Anschuldigungen von sich weisen. Weitere Details zu dem Vorfall sind nicht bekannt und auch die Identität des Klägers wurde nicht öffentlich.

Auch wenn die Schuldfrage noch nicht geklärt ist, ging die Sache nicht an Stefons NFL-Team, den New England Patriots, vorbei. In einem Statement bezog das Team Stellung und stärkte seinem Wide Receiver den Rücken: "Die New England Patriots sind sich der Vorwürfe bewusst, die gegen Stefon Diggs erhoben wurden. Wir unterstützen Stefon. Wir werden weiterhin Informationen sammeln und bei Bedarf uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden und der NFL zusammenarbeiten." Am 23. Januar wird der US-Amerikaner sich vor Gericht verantworten müssen – leider nur wenige Tage vor dem Meisterschaftsspiel der AFC, sofern die Patriots sich nicht vorher eliminieren.

Für Stefon kommt die Klage wohl zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Nicht nur, dass die laufende NFL-Saison sich dem Ende zuneigt und die Patriots aktuell auf dem Weg in die Playoffs sind – der Sportler wurde auch vor wenigen Wochen Papa. Zusammen mit der Rapperin Cardi B (33) begrüßte er Anfang November einen kleinen Jungen auf der Welt. Bei Instagram zeigte der frisch gebackene Vater sich stolz und glücklich über die Ankunft des Nachwuchses. "Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz! Ich liebe dich", kommentierte er Cardis Babybilder, die den Wonneproppen eingewickelt in eine Patriots-Decke zeigten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

Anzeige Anzeige

Imago Stefon Diggs im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025