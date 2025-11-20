Neustart: Felix von der Laden zieht endgültig nach Mallorca

Felix von der Laden (31) wagt einen großen Schritt. Der YouTuber verlegt seinen Lebensmittelpunkt von Köln nach Mallorca. Schon 2023 hatte er sich nach langer Suche ein eigenes Domizil auf der beliebten Baleareninsel angeschafft – bislang zog er sich dort aber nur von Zeit zu Zeit zurück. Doch nun hat er den Entschluss gefasst, sein Leben nicht länger zwischen den beiden Orten aufzuteilen. "Ich werde natürlich Köln vermissen, aber ich wandere offiziell nach Spanien aus", bestätigt er in einem YouTube-Video.

In dem Video besucht er Orte in Köln, die für seine Entwicklung wichtig waren – die Uni, Büros und natürlich seine alte Wohnung – und verabschiedet sich. Leicht fällt ihm dieser Schritt augenscheinlich nicht. Dennoch betont er: "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Ein weiterer Grund für seinen Umzug könnte auch sein Liebesleben sein. Im September verriet er in einem YouTube-Video, wieder vergeben zu sein und deutete an, dass ihn dieses Liebesglück noch enger an Mallorca bindet.

Vor seiner neuen Freundin war Felix mit der Influencerin Chany Dakota liiert. Am Neujahrstag 2022 bestätigten die beiden ihre Beziehung und hegten damals schon große Pläne für ihre Zukunft. Im September 2024 war dann aber plötzlich alles aus und vorbei. "Die Leere, die auf einmal in meinem Leben ist, und die Momente, in denen es mich innerlich zerreißt, sind kaum auszuhalten", gab Chany damals auf Instagram zu und gestand, dass das abrupte Liebes-Aus auch für sie ein Schock gewesen sei.

Imago Felix von der Laden bei der Verleihung vom Deutschen Radiopreis 2022 in Hamburg

Imago Felix von der Laden, Social-Media-Star

Imago Felix von der Laden und Chany Dakota beim Screening von "Mission: Impossible – Dead Reckoning" in Berlin