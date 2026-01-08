So sieht Marcel Nguyens Vorbereitung aufs Turmspringen aus

Für Marcel Nguyen (38) geht es beim diesjährigen TV Total Turmspringen um viel. Der Turner muss seinen Titel verteidigen, denn in der vergangenen Ausgabe gewann er im Einzelsprung. Darauf ruht er sich aber nicht aus. Im Promiflash-Interview gibt Marcel jetzt einen Einblick in seine Vorbereitung. "Ich habe wieder einige Trainingseinheiten in der Schwimmhalle absolviert, um mich möglichst gut vorzubereiten", erklärt er. Dass er als ehemaliger Kunstturner einige Parallelen zum Turmspringen hat, sieht er zwar als Vorteil. Allerdings gehöre noch mehr dazu: "Durch das Turnen habe ich natürlich schon einen Vorteil, weil ich weiß, wie man sich in der Luft bewegt. Aber es ist dennoch eine besondere Herausforderung, kopfüber ins Wasser einzutauchen, und die Technik ist doch noch mal ein Stück weit anders als bei uns im Turnen."

Gleichzeitig ist Marcel auch bewusst, dass die Konkurrenz nicht schläft. Und als Titelverteidiger verspüre er extra Druck. "Ich gehe als Titelverteidiger rein und schätze meine Chancen ganz gut ein. Mal schauen, was kommt! Das ist auch tagesformabhängig, aber ich freue mich drauf", meint der Sportler weiter gegenüber Promiflash. Seine Konkurrenz wird wohl Fabian Hambüchen (38) sein. Immerhin haben die beiden den gleichen sportlichen Hintergrund und sind Trainingsdisziplin gewohnt. Die Promis aus Film und Fernsehen geben aber ebenfalls alles, um den Weg zum Thron für Marcel nicht zum Spaziergang zu machen.

Schon seit Längerem trainieren die Teilnehmer an dem TV-Wettkampf fleißig. Auch Fabian nimmt das Turmspringen ernst. Genau wie Marcel nahm er bereits mehrfach daran teil. Promiflash erklärt er, dass er sich generell immer fit halte und so schnell wieder in die Bewegungsabläufe beim Springen zurückfinde. So wie Marcel ihn als größten Konkurrenten sieht, hat der Olympia-Sieger auch ihn fest im Blick. "Mein ehemaliger Mannschaftskollege Marcel Nguyen wird auch eine gute Show bieten – er bringt ähnliche Voraussetzungen wie ich mit – aber man darf sich nie zu sicher sein. Es muss einfach alles passen an dem Abend", ist Fabian überzeugt.

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

Instagram / themarcelnguyen Marcel Nguyen, Turner

Marcel Nguyen, 2018 in Glasgow

RTL / Markus Nass Fabian Hambüchen beim "RTL Turmspringen"