XXL-Rosenbouquet: Nicola Peltz-Beckham gerührt von Geste

Glamouröse Rosen zum 31. Geburtstag: Nicola Peltz-Beckham (30) wird schon vor ihrem Ehrentag morgen ordentlich verwöhnt. Die Schauspielerin erhielt von Freunden aus ihrem engsten Kreis einen riesigen Strauß rosafarbener Rosen – und zeigte sich davon sichtlich überwältigt. Auf Instagram teilte sie den Anblick der üppigen Blumenpracht und richtete rührende Worte an die Sender: "Ihr habt mir den Atem geraubt – vielen, vielen Dank für die schönsten Blumen, die ich je gesehen habe." Die Rosen stammen von Ariel und Eran Shapov, mit denen die 30-Jährige seit Jahren gut befreundet ist.

Gemeinsam mit Ehemann Brooklyn (26) feiert Nicola ihren Geburtstag aktuell schon vorab im Kreise von Familie und Freunden in Miami. Auf Social Media gewährte sie bereits einige Einblicke in die Feierlichkeiten: Zu sehen war unter anderem, wie sie mit ihrem Milliardärs-Papa Nelson Peltz posierte und gemeinsam mit ihm eine große Torte mit rosa Aufschrift und bunten Streuseln anschnitt. Ganz im Zeichen von Liebe, Luxus und Familienzeit.

Überschattet werden die glamourösen Eindrücke jedoch von dem anhaltenden Zerwürfnis mit Brooklyns berühmter Familie. Der Kontakt zu David (50) und Victoria Beckham (51) sowie zu seinen Geschwistern gilt als stark belastet. Der 26-Jährige hatte zuletzt jedoch unmissverständlich klargemacht, wo seine Loyalität liegt: "Du bist meine ganze Welt. Ich werde dich für immer lieben. Ich entscheide mich immer für dich, Baby", schrieb er auf Instagram über Nicola. Während alte Bande bröckeln, scheint das Paar in seinem neuen Umfeld umso enger zusammenzuwachsen.

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz' Rosenstrauß von Freunden, Januar 2026

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham mit ihrem Vater Nelson Peltz, Januar 2026