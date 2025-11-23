Auf diese Shows hat Reality-Urgestein Frank Fussbroich Lust

Frank Fussbroich (57) macht kein Geheimnis daraus, wohin es ihn als Nächstes im Reality-TV zieht. Der Kölner plauderte gegenüber Promiflash aus, welche Shows ganz oben auf seiner Wunschliste stehen – und wann er dafür bereit ist. Während er zuletzt bei Kampf der Realitystars zu sehen war, liebäugelt der TV-Star längst mit den nächsten Abenteuern. Besonders reizen ihn Formate, bei denen er, wie er sagt, "mal richtig Gas geben" kann. "Schön wären natürlich Formate wie Dschungelcamp, Promi Big Brother und Promis unter Palmen", erzählt er.

Im Gespräch mit Promiflash schwärmt Frank auch von seiner Zeit in Thailand. "Ich sag' mal, KDRS ist ja wirklich ein Unterhaltungsprogramm", erklärt er. Er betont, dass er Shows ohne dauerndes Gezanke bevorzugt. Statt endloser Konflikt-Chroniken wünscht er sich Formate, die Woche für Woche Spaß machen. "Boah, das hat mich so gut unterhalten. Ich freue mich auf nächste Woche", fasst er sein Ideal zusammen. Mit Blick auf trendige Reality-Reihen, die auf Verflechtungen, Dating und "Fremdgeh-Storys" setzen, winkt er ab: "Erstens kenne ich die jungen Leute gar nicht. Die sind 30 Jahre jünger als ich. Und zweitens interessiere ich mich nicht dafür."

Frank ist ein alter Hase in der Branche und war mit "Die Fussbroichs" Teil der ersten Realityshow im deutschen Fernsehen. Seither war er neben "Kampf der Realitystars" unter anderem in Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Doch nicht nur in Sachen TV-Projekte zeigt sich Frank experimentierfreudig – auch bei seinem Erscheinungsbild hat sich einiges getan. Nach seiner Magenbypass-Operation kämpfte der Kölner mit den Folgen des starken Gewichtsverlusts. Daher probierte er mithilfe von Beauty-Fachleuten etwas Neues. "Fadenlifting, weil mein Gesicht so hing. Und noch was: Lachssperma. Ist ein Geheimtipp, davon sind meine Hängebacken weggegangen", plauderte er in einem früheren Interview mit RTLZWEI aus.

Instagram / frank_fussbroich Frank Fussbroich, März 2025

https://www.instagram.com/p/C5ntS0YqiYD/?hl=de Frank Fussbroich im April 2024

RTLZWEI Frank Fussbroich, TV-Urgestein