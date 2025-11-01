Serena Williams teilt süße Einblicke in ihr Familienleben

Die ehemalige Tennislegende Serena Williams (44) hat auf Instagram entzückende Einblicke in ihr Familienleben geteilt. In einer Bilderreihe präsentierte sie ihre beiden Töchter Olympia und Adira. Besonders ins Auge stach ein Foto, auf dem die achtjährige Olympia fast ihre Mutter in der Größe erreicht, während sie in einem weißen T-Shirt und dunkelblauer Hose posiert. Mit verschränkten Armen und zwei süßen Dutts auf dem Kopf zeigte sich die Achtjährige selbstbewusst neben ihrer Mama, die in einem goldenen Kleid strahlte. Zusätzliche Bilder zeigten die zweijährige Adira, einmal spielerisch in einer Sicherheitswanne am Flughafen sitzend und später am Strand während eines Familienurlaubs.

Serena kommentierte die Fotos humorvoll mit "Erst sind sie süß, dann werden sie noch süßer... Oder so ähnlich" und brachte damit zum Ausdruck, wie stolz sie auf ihre Töchter ist. Die Bilderreihe ist nicht das erste Mal, dass die zweifache Mutter private Einblicke in ihr Familienleben gewährt. Bereits im Sommer sorgte ein witziges Urlaubsvideo für Aufsehen, in dem Olympia spielerisch Serenas Outfit zurechtzog, was die Sportlerin scherzhaft kommentierte. Serena, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (42) die beiden Mädchen großzieht, zeigte sich erneut in ihrer Rolle als engagierte und liebenswerte Mama, die jeden Moment mit ihren Töchtern genießt.

Die Mutterrolle scheint Serena, die eine überaus erfolgreiche Karriere im Tennis hinter sich hat, vollkommen zu erfüllen. Erst vor einigen Monaten gab Serena in einem Interview mit People Einblicke in ein Werbeprojekt, bei dem Olympia und Adira erstmals mit vor der Kamera standen. Stolz berichtete die Sportlerin, wie viel Spaß ihre Töchter dabei hatten und wie einzigartig es war, dieses Erlebnis als Familie zu teilen. Vor allem Olympia bewies schon damals einen Sinn für Selbstbewusstsein und Kreativität, indem sie im Regiestuhl und im Rampenlicht die Blicke auf sich zog. Für Serena war dies ein zutiefst persönlicher Moment, bei dem ihre Familie im Mittelpunkt stand und sie ihre Rolle als Mutter voll auskosten konnte.

https://www.instagram.com/p/DQb0J1XkQIb/?img_index=1 Serena Williams teilt süßes Mutter-Tochter-Bild mit Tochter Olympia

Instagram / @serenawilliams Serena Williams teilt süßes Mutter-Tochter-Bild mit Tochter

Getty Images Ex-Tennisprofi Serena Williams im September 2025 in Milan