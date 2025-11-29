Serena Williams teilt süße Kuschelmomente mit ihren Töchtern

Serena Williams (44) hat ihre Fans einmal mehr an einem intimen Moment aus ihrem Familienleben teilhaben lassen. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Tennis-Ikone kürzlich herzerwärmende Fotos, die sie zusammen mit ihren Töchtern Olympia und Adira (2) zeigen. Im Bild liegt das Trio gemütlich in einem Bett, während auf einem Tablet die beliebte Kinderserie "Bluey" läuft. Neben den drei "Kuschelfreunden", wie Serena ihre Töchter liebevoll nennt, sind auch einige Stofftiere mit von der Partie. Gekleidet in einen gestreiften Schlafanzug und mit einer schützenden Leoparden-Seidenhaube auf dem Kopf, wirkt Serena völlig entspannt, während Olympia, acht Jahre alt, und die zweijährige Adira ebenfalls in niedlichen Schlafanzügen kuscheln.

Die Szene spielt offenbar in einem Hotelzimmer und zeigt eine betont familiäre Seite der Sportikone, die bekanntlich ihre Rolle als Mutter über alles stellt. Olympia trug ein weißes Oberteil mit Regenbogenherzen und dem inspirierenden Slogan "The Future Is Bright", während sie ihr braunes Kuscheltier eng umklammerte. Adira, ebenfalls ganz in Weiß mit einem gestreiften Kragen, griff stattdessen zu einem blau glänzenden Drachen und einem großen braunen Plüschfreund. Diese überraschend persönliche Momentaufnahme reiht sich nahtlos in die Vielzahl von Beiträgen ein, mit denen Serena regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Mutter gibt. Mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (42) teilt sie nicht nur ihre Liebe für ihre beiden Töchter, sondern auch die Freude an familiären Ritualen wie diesen gemeinsamen Kuschelstunden.

Schon vor wenigen Tagen begeisterte die Sportikone ihre Follower mit weiteren Einblicken in ihr Familienleben. Damals zeigte sie auf Instagram, wie die kleine Adira erstmals den Tennisschläger in die Hand nahm. "Hier seht ihr mich, wie ich meine Leidenschaft für Tennis mit meiner jüngsten Tochter teile", schrieb Serena zu den Fotos. Dabei balancierte Adira konzentriert einen Ball auf dem Schläger und ahmte die Bewegungen ihrer Mutter spielerisch nach. Die Fans waren entzückt von diesen rührenden Bildern und lobten den familiären Zusammenhalt der Tennis-Legende.

Anzeige Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira, November 2025

Anzeige Anzeige

serenawilliams Tennisikone Serena Williams beim ersten Tennisspiel mit Tochter Adira, November 2025