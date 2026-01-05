Timothée Chalamet macht Kylie Liebeserklärung bei Award-Show

Timothée Chalamet (30) feierte einen erfolgreichen Abend bei den Critics' Choice Awards 2026. Für seinen Film "Marty Supreme" wurde er mit der Auszeichnung als "Bester Schauspieler" geehrt. Doch es war nicht der Preis, sondern die Dankesrede des Hollywoodstars, die für Schlagzeilen sorgte. "Zum Schluss möchte ich mich noch bei meiner Partnerin der letzten drei Jahre bedanken", erklärte er darin laut People und fügte hinzu: "Danke für unsere gemeinsame Grundlage. Ich liebe dich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Ich danke dir von ganzem Herzen, vielen Dank."

Diese Worte richtete er an seine Freundin Kylie Jenner (28), die bei den Critics' Choice Awards im Publikum saß. Als der New Yorker als Gewinner angesagt wurde, küssten sie sich vor aller Augen. Während der Dankesrede saß die TV-Bekanntheit im Publikum und schaute Timothée sichtlich emotional zu. Als er über ihre Beziehung sprach, fing die Kamera ein, wie sie "Ich liebe dich" flüsterte.

Diese Liebesbekundungen sind für Timothée und Kylie eine Seltenheit. Eigentlich halten sie ihre Beziehung weitestgehend privat. So war es bis zu den Worten des Schauspielers unklar, wie lange die beiden schon ein Paar sind. Die Unternehmerin hat bereits einige öffentliche Beziehungen hinter sich und ist Mutter ihrer Tochter Stormi Webster (7) und ihres Sohnes Aire Webster (3). In den Jahren im Scheinwerferlicht hat sie einiges dazugelernt. "Ich finde es wichtig, Dinge für sich zu behalten", sagte sie 2024 gegenüber Elle.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei einem Spiel der New York Knicks

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire, September 2025