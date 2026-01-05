Kein Türstopper: Gwyneth Paltrow räumt mit Oscar-Gerücht auf

Gwyneth Paltrow (53) hat sich in einem Podcast von Entertainment Weekly zu einem lang kursierenden Gerücht über ihre Oscar-Trophäe geäußert. Die Schauspielerin stellte klar, dass sie den Award, den sie 1999 für ihre Rolle in "Shakespeare in Love" erhielt, niemals als Türstopper genutzt hat. "Das war nur für ein dummes Vogue-Video", erklärte sie und fügte hinzu, die Idee sei dort vorgeschlagen worden. Tatsächlich hatte sie ihre Trophäe lange Zeit hinter einer Tür in einem Bücherregal versteckt. Mittlerweile steht der Oscar jedoch gut sichtbar an einem Platz, den sie mit anderen Erinnerungsstücken teilt.

Paltrow sprach offen über ihre gemischten Gefühle, die sie lange mit dem Gewinn der begehrten Auszeichnung verband. Der Triumph sei für sie damals schwer fassbar gewesen, da sie im Alter von nur 26 Jahren plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. "Es war eine Menge zu verkraften", so die Schauspielerin. Auch scheute sie sich lange, ihren preisgekrönten Film anzusehen. Ein Wendepunkt kam, als ihr Ehemann Brad Falchuk (54) den Film kürzlich im Fernsehen ansah. Dadurch motiviert, schaute sie einige Szenen und war schließlich stolz auf ihre Arbeit. Über "Shakespeare in Love" sagte sie: "Es war das erste Mal, dass ich dachte, 'Das hält dem Test der Zeit stand.'"

Diese reflektierte Haltung zeigt auch, wie sich Paltrows Einstellung zu ihrer Karriere über die Jahre entwickelt hat. Die Schauspielerin, die auch als Unternehmerin erfolgreich ist, bleibt ihren Prinzipien treu – so lehnte sie in der Vergangenheit auch Filmideen ab, die sie für unpassend hielt. Im Jahr 1998 entschied sie sich, eine explizite Szene für den Film "Große Erwartungen" nicht zu drehen, da sie in Konflikt mit ihren eigenen Überzeugungen stand. Entscheidungen wie diese haben ihr nicht nur Respekt innerhalb der Filmindustrie eingebracht, sondern beleuchten auch eine konsequente Haltung, die sie durch ihre Karriere begleitet.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow, 2024

Imago Ethan Hawke und Gwyneth Paltrow in einer Szene aus "Große Erwartungen"