Hoffnung: Das sagt Aleks Petrovic nach Temptation-Finale

Aleksandar Petrovic (34) machte bei Temptation Island VIP eine harte Zeit durch. Am heutigen Montag geht das finale Lagerfeuer mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) auf RTL+ online und damit ist es offiziell: Der große Treuetest endet mit einer Trennung. Auf Instagram findet der Realitystar klare Worte. "Was mir dort vor acht Monaten passiert ist, war die intensivste und schmerzhafteste emotionale Erfahrung meines bisherigen Lebens", betont er und fügt hinzu: "Und jetzt all diese Bilder, all diese Momente nach so langer Zeit erneut zu sehen, reißt Wunden auf, von denen ich dachte, sie hätten zumindest begonnen zu heilen..." Dennoch gibt es eine Sache, die ihm Hoffnung gibt.

Aleks befindet sich nach eigenen Aussagen auf dem Weg der Besserung – einen Weg, den er selbst als "Marathon" beschreibt. Dabei hat er Halt in seinem Glauben gefunden. "Meine dunkelsten Tage nach der Trennung, diese Einsamkeit, diese Verzweiflung, diese Leere, haben mich näher zu Gott gebracht, als ich es je für möglich gehalten hätte. Inmitten meines Schmerzes habe ich durch Jesus Halt gefunden", erklärt der 34-Jährige. Durch seine angefangene Therapie und mit "Gottes Einfluss" hofft Aleks nun auf Heilung.

Ob er und Vanessa endgültig getrennt sind, verrät Aleks nicht – immerhin steht noch das große Wiedersehen an. Dort soll geklärt werden, was nach den Dreharbeiten noch passiert ist. Dennoch verliert Aleks einige Worte zum Thema, die auf ein mögliches Liebescomeback hindeuten. "Nach der Trennung habe ich trotzdem weiter um Vanessa gekämpft. Nicht, weil ich musste, sondern weil mein Herz nicht anders konnte", schildert er. Was gegen ein Liebescomeback spricht, sind die anhaltenden Spekulationen, Aleks und Vanessa könnten schon bald bei Prominent getrennt zu sehen sein.

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025