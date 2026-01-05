Verheiratet? Charlie Hunnam nennt Morgana seine "Frau"

Charlie Hunnam (45) hat auf dem roten Teppich der Critics Choice Awards für einen überraschenden Moment gesorgt: Im Gespräch mit ExtraTV sprach der Star aus "Monster: The Ed Gein Story" über seinen Jahreswechsel – und erweckte währenddessen den Eindruck, als sei seine langjährige Freundin Morgana McNelis schon längst nicht mehr nur seine Partnerin. Er erzählte, dass er Silvester ganz ruhig mit Morgana verbracht habe, fernab von Partylärm und Blitzlichtgewitter: "Ich begrüße das neue Jahr lieber am 1. Januar als am 31. Dezember. Also sind meine Ehefrau und ich früh ins Bett gegangen, sind aufgestanden, haben eine wirklich schöne Wanderung gemacht und uns dann Vorsätze gesetzt."

Obwohl das Paar seit fast zwei Jahrzehnten zusammen ist, sind die beiden für ihre Zurückhaltung bezüglich ihres Privatlebens bekannt. Eine klare Antwort auf die Frage nach einer Ehe blieb aus, ebenso eine Stellungnahme seines Vertreters. Bereits 2020 beschrieb Charlie in einem Video, das damals TooFab vorlag, dass ihn die offizielle Eheschließung wenig beschäftige, die romantische Seite daran jedoch sehr wohl eine große Bedeutung für ihn habe. Zudem betonte er, er sei "im Grunde schon" mit der Schmuckdesignerin "verheiratet". Seine Aussage vom Red Carpet wirft daher erneut Fragen auf, ob das Paar heimlich den Bund der Ehe geschlossen hat.

Für Erheiterung sorgte der Brite auch in einem weiteren Interview mit E!, in dem er verriet, dass Morgana während der Dreharbeiten zu "Monster: The Ed Gein Story" seine stimmlichen Experimente zu Hause unterband. "Ich bin ständig in die Rolle reingerutscht und sie sagte: 'Alter. Hör bitte auf mit der Stimme'", erzählte er lachend und ergänzte: "Beim Frühstück ist das dann doch etwas zu viel." Die seltenen öffentlichen Auftritte und Einblicke, wie zuletzt auch bei den Emmys im Herbst 2025, unterstreichen die besondere Bindung des Paares, das seinen Fokus darauf legt, die wichtigen Momente des Lebens abseits des Rampenlichts zu genießen.

Getty Images Morgana McNelis und Charlie Hunnam, September 2025

Getty Images Charlie Hunnam, Januar 2026

Getty Images Morgana McNelis und Charlie Hunnam, September 2025