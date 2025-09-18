Militante Veganerin Raffaela zieht ins "Forsthaus Rampensau"

Raffaela Raab, besser bekannt als "militante Veganerin", zieht gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Tobias in das Reality-TV-Format Forsthaus Rampensau ein. Das Paar, das sich auch privat dem Tierschutz verschrieben hat, hat ein klares Ziel: Sie wollen die Bewohner der Show von veganer Lebensweise überzeugen – und das möglicherweise nicht ohne Streit. "Wir haben was im Hirn, sind sportlich und Veganer. Wir werden uns da drin wohl nicht nur Freunde machen", erklärt Tobias laut den Berichten von Kleine Zeitung. Raffaela hingegen plant, ihre Mitbewohner buchstäblich auf den Geschmack einer fleischfreien Küche zu bringen und möchte für die Gruppe vegan kochen.

Die Influencerin sorgt mit ihren Videos auf Social Media regelmäßig für Aufsehen und ist bekannt für ihre kompromisslose Haltung. Raffaela, die ursprünglich Medizin studierte und als Ärztin arbeitete, kündigte sogar ihren Job, um sich voll und ganz ihrem Aktivismus zu widmen. Gemeinsam mit Tobias organisiert sie Straßenaktionen und hitzige Diskussionen rund um das Thema Tierschutz. Auch in der Show wollen die beiden mit Konfrontationen und Direktheit überzeugen. Tobias formuliert ganz klar: "Nicht vegan sein ist schwach." Während Raffaela offensiv ihre Botschaften verkündet, ist Tobias vor allem als Unterstützer an ihrer Seite.

Wie kommt die Teilnahme der beiden Tierschützer bei den Reality-TV-Fans an? Unter einem Instagram-Beitrag der Show freuen sich die meisten Fans über die Teilnahme von Raffaela und Tobias. "Das ist hochexplosiv und ich liebe es!", "Richtig stark und freut mich total, dass ihr auch dort mehr Aufmerksamkeit und Liebe für die Tiere schafft!" oder "Oh mein Gott, der einzige Grund einzuschalten", lauten nur drei der zahlreichen positiven Stimmen.

Instagram / derveganist Raffaela Raab und ihr Lebensgefährte Tobias, August 2025

Instagram / diewildeveganerin Raffaela Raab, Juli 2025

RTL / Stefan Gregorowius Raffaela Raab bei DSDS

