Hailey Bieber gesteht: Sie hat Vollzeithilfe für Baby Jack

Hailey Bieber (28) hat offen über die Unterstützung gesprochen, die sie und ihr Ehemann Justin Bieber (31) für ihren 14 Monate alten Sohn Jack Blues erhalten. Im Podcast "In Your Dreams with Owen Thiele" erklärte das Model, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen, um ihre Karrieren und ihr Familienleben miteinander zu vereinbaren. "Ich schäme mich überhaupt nicht, das zu sagen", betonte Hailey und fügte hinzu, dass Jack immer von einem Familienmitglied oder seinen Paten betreut wird. Eine klassische Nanny sei jedoch nicht im Spiel.

Hailey erklärte im Gespräch, sie würde "niemals" verschweigen, dass Hilfe im Hintergrund mitläuft, denn ohne diese Unterstützung könne sie ihren Alltag nicht stemmen: "Ich wäre nicht in der Lage, meine Karriere und die Dinge zu tun, die ich tue, ohne die Hilfe, und ich bin dafür wirklich dankbar", sagte sie. Im Podcast erzählte Hailey außerdem, dass sie sich eine größere Familie vorstellen kann, aber nicht unter Druck steht. Mehrere Kinder seien für sie "definitiv" ein Wunsch, doch Eile spiele keine Rolle. "Jeden Tag lerne ich, wie man Mutter ist, was für meinen Sohn am besten ist und was für mich als Mutter am besten ist", sagte sie zu Owen.

Justin teilte im vergangenen August ein Bild, auf dem der kleine Fuß von Jack zu sehen war und bestätigte damit, dass sein Sohn das Licht der Welt erblickt hatte. Hailey gratulierte ihrem Sohn zu seinem ersten Geburtstag öffentlich mit den Worten "1 Jahr von dir, mein wunderschöner Junge. Happy 1st Birthday Jack Blues, du bist Freude in Person" auf Instagram. Dazu zeigte sie eine Reihe inniger Familienaufnahmen. Justin machte zuletzt Schlagzeilen mit seiner Bekanntmachung, dass er als Twitch-Star durchstarten will.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues

Instagram / lilbieber Hailey Bieber und Jack Blues, September 2025