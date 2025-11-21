Herzogin Meghan enthüllt Archie und Lilibets Briefe an Santa

Archie (6) und Lilibet (4), die Kinder von Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41), senden Santa Claus eine besondere Botschaft – und das auf ungewöhnliche Weise. Im offiziellen Trailer zu Mit Liebe, Meghan: Feiertagsfeier, der am 19. November von Netflix veröffentlicht wurde, ist ein liebevoll gestalteter Brief der Geschwister an den Weihnachtsmann zu sehen. Die Nachricht erscheint auf einer Tasse in Meghans charakteristischer Kalligrafie. Teile der Botschaft, wie "waren brav" und "gute Reise", sind während des kurzen Clips gut zu erkennen. Signiert haben Archie und Lilibet mit einem herzlichen "XO, Archie und Lili".

Das Weihnachts-Special, das ab dem 3. Dezember auf Netflix zu sehen sein wird, zeigt Meghan in festlicher Stimmung. Zwischen Weihnachtsbäumen hüpfend und mit Champagner anstoßend, bereitet sie sich und ihrer Familie eine besinnliche Zeit. Begleitet wird sie dabei nicht nur von prominenten Gästen wie Naomi Osaka (28), sondern auch von Harry, mit dem sie einen romantischen Kuss teilt. Die Sendung ist Teil der Zusammenarbeit der Sussexes mit Netflix und folgt auf die beiden vorherigen Staffeln ihrer Lifestyle-Serie "Mit Liebe, Meghan", die dieses Jahr veröffentlicht wurden.

In einem früheren Interview mit People zeigte sich Meghan begeistert von der Unterstützung ihrer Familie hinter den Kulissen. Besonders rührend: Archie durfte am Set die Filmklappe bedienen. Sie freute sich darüber, dass ihre Kinder einen Einblick in ihre Arbeit erhielten. "So konnten sie sehen, was Mama tut und wofür sie sich einsetzt", erklärte sie. Meghan, deren Botschaft "Traditionen annehmen und neue schaffen" im Mittelpunkt ihres Specials steht, legt großen Wert auf Herzlichkeit und Wohlbefinden. "Gastgeber zu sein bedeutet, dass Menschen sich wohlfühlen", sagte die ehemalige Schauspielerin, während sie im Trailer stimmungsvoll backt und dekoriert.

Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021