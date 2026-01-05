Nach Chris Martin: Sophie Turner hatte wochenlang kein Date

Sophie Turner (29) macht klar, wie es um ihr Liebesleben steht: Die Schauspielerin erzählt in einem neuen Interview mit dem digitalen Modemagazin Porter, dass sie seit Wochen nicht auf einem Date war – und das, obwohl zuletzt Gerüchte über eine Liaison mit Chris Martin (48) kursierten. Die 29-Jährige spricht über ihren Alltag in London, wo sie zwischen Drehs und Familienalltag pendelt. Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Peregrine Pearson und ihrer Ehe mit Joe Jonas (36) konzentriere sie sich aktuell auf die Arbeit und ihre zwei Kinder. "Ich will einfach ein bisschen Frieden in meinen Dreißigern", sagt Sophie in dem Gespräch.

Im Interview erläutert Sophie, warum Dating gerade kaum Platz findet. Sie beschreibt, wie sie ihre Woche straff durchstrukturiert: unter der Woche Arbeit, am Wochenende Zeit mit den Töchtern Willa und Delphine. "Die Mama-Schuldgefühle sind immer da", erklärt sie und gesteht, dass sie sogar oft Treffen mit Freundinnen abbricht, weil sie schnell zurück zu den Kindern will. Die Game of Thrones-Bekanntheit stellt klar, dass das Thema Liebe in ihrem Leben aktuell entsprechend zu kurz kommt: "Ich habe gerade nur Kapazität für Arbeit und Familie. Aber ich arbeite daran. Ich komme dahin."

Zuvor war über einen heimlichen Flirt mit Chris spekuliert worden. Der Sänger hatte im vergangenen Jahr seine Verlobung mit Dakota Johnson (36) aufgelöst. Als er im Sommer mit seiner Band Coldplay in London auf Tour war, soll er sich privat mit Sophie getroffen haben. Weder Chris noch Sophie äußerten sich jedoch persönlich zu den Spekulationen.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Chris Martin, Sophie Turner

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Martin bei einer Coldplay-Show in Las Vegas im Juni 2025