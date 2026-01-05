Trotz Traumhaus: Renata Lusin und ihr Valentin sind besorgt

Valentin Lusin (38) und Renata Lusin (38) haben den Schlüssel zu ihrem ersten eigenen Haus in Düsseldorf in der Hand. Für die beiden Profitänzer geht damit ein großer Traum in Erfüllung. Im Bild-Interview berichteten sie, wie glücklich sie über die Immobilie seien. Doch die Let's Dance-Bekanntheiten machen sich trotz des Meilensteins Sorgen um ihre Zukunft. "Wir haben immer noch etwas Angst, ob wir das mit dem Haus und der Bezahlung der Rate dauerhaft stemmen können", offenbarte Renata.

Als feste Bestandteile der RTL-Show verdienen Renata und Valentin laut der Tageszeitung zwischen 20.000 und 40.000 Euro pro Staffel. Dazu kommen Live-Tourneen und Workshops, mit denen sie sich Geld dazuverdienen. "Wir sind wahnsinnig dankbar für das, was uns 'Let’s Dance' ermöglicht hat, dass wir uns nun unser Traumhaus leisten können", schwärmte Renata. Wie es in den nächsten Jahren weitergeht, können die baldigen Zweifacheltern jedoch nicht voraussehen. Allerdings ist sich die 38-Jährige sicher: "Wir arbeiten weiter hart. Außerdem sind Valentin und ich als Team so gut, dass wir positiv in die Zukunft blicken und alles zusammen schaffen können."

Die Tänzer sind bereits Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Stella. Im Oktober plauderte das Paar dann aus, dass es ein weiteres Kind erwartet. "Unsere kleine Stella bekommt im nächsten Frühjahr ein Geschwisterchen. Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat", verriet die TV-Bekanntheit damals gegenüber dem Blatt. In der Vergangenheit mussten Valentin und Renata mehrere Fehlgeburten verkraften, wodurch ihre Freude vorerst gedämpft gewesen sei.

Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin, Dezember 2019

Imago Renata Lusin und Valentin Lusin bei der Weltpremiere von BLINDED by DELIGHT im Friedrichstadt-Palast Berlin am 08.10.2025

Instagram / renata_lusin Profitänzerin Renata Lusin und ihre Tochter Stella