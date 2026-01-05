Bauer Friedrich und Laura genießen zweiten Urlaub im Schnee

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann sind wieder unterwegs – und diesmal führt ihr Liebestrip in die Berge. Das Bauer sucht Frau-Paar hat sich ganz spontan für die Schweiz entschieden und damit den zweiten Urlaub als frischverliebtes Duo eingeläutet. Statt Sonne, Sand und Meeresrauschen gibt es nun knirschenden Schnee, klare Luft und knackige minus zwölf Grad. "Raus aus dem Lippetal und rein in die Schweiz in ein wunderschönes Bergpanorama. Das ist wirklich der Hammer, obwohl wir eigentlich was ganz anderes geplant hatten", berichtet der Spargelbauer in seiner Instagram-Story, während im Hintergrund die schneebedeckten Berge zu sehen sind.

Eigentlich sollte es in den Süden gehen. Doch der Plan scheiterte gleich an mehreren Hindernissen, wie Friedrich in seiner Story erzählt: Lauras Reisepass war abgelaufen, ein vorläufiges Dokument konnte noch rechtzeitig besorgt werden, doch die Preise für den Trip schnellten plötzlich in die Höhe. "Dann kamen noch zwölf andere Dinge dazwischen", berichtet der Landwirt – also wurde kurzerhand umgebucht: Berge statt Strand. Die Laune haben sich die beiden dadurch aber nicht versauen lassen – ganz im Gegenteil. Auf der Autobahn vertrieben sich die zwei stundenlang die Zeit mit dem Spiel "Ich packe meinen Koffer" und schafften es laut Friedrich am Ende auf stolze 55 Begriffe.

Bereits Anfang Oktober waren Laura und Friedrich gemeinsam unterwegs und gönnten sich ihren ersten Pärchenurlaub auf Rügen – allerdings noch im Geheimen. Die Lehrerin schwärmte damals in ihrer Social-Media-Story: "Wir haben erst auf der Fahrt spontan entschieden, wo es hingeht. Es war so schön." Neben fröhlichen Selfies zeigten die beiden ihren Fans nicht nur romantische Strandspaziergänge, sondern auch kulinarische Leckerbissen – frische Fischbrötchen inklusive. "Direkt nach dem Wiedersehen im Oktober sind Friedrich und ich gemeinsam (undercover) in den Urlaub gefahren", schrieb die Influencerin dazu.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / friedrich_dieckmann Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Friedrich Dieckmann und Laura Wagner, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer