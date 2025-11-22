Big-Time-Rush-Logan verletzt sich auf Bühne schwer am Knie

Ein Schreckmoment bei Big Time Rush: Während eines energetischen Auftritts in Krakau, Polen, musste Sänger Logan Henderson überraschend ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einer Performance des Songs "Love Me Love Me" rutschte er zusammen mit seinen Bandkollegen von einem Bühnenelement und verletzte sich dabei schwer am Knie. Sein Auftritt endete abrupt, als Sanitäter ihn abholten, um die klaffende Wunde nach einem Unfall mit einer großen Naht zu versorgen, wie TMZ berichtet. Noch am gleichen Abend meldete sich Logan auf Instagram bei seinen Fans, um Entwarnung zu geben: "Mir geht's gut, ich werde bald wieder fit sein."

Die Tour, die mitten in ihrer Europa-Etappe ist, läuft trotz des Vorfalls weiter. Während Logan sich erholen muss, sprangen seine Bandkollegen James Maslow (35), Kendall Schmidt und Carlos Pena (36) ein und unterhielten die Zuschauer auch nach Logans Abgang. Carlos beruhigte das Publikum direkt nach dem Unfall mit den Worten, dass es ihrem Freund gut gehen werde. Auf seiner Instagram-Seite schlug Logan selbst optimistische Töne an: "Danke für eure Besorgnis, ich bin auf dem Weg der Besserung und bald wieder dabei." Wann er wieder vollständig auftreten wird, ist bisher unklar, doch ein baldiges Bühnen-Comeback ist nicht ausgeschlossen.

Big Time Rush begeistert auf ihrer aktuellen Tour mit einer Zeitreise zurück in die Teenie-Hochphase der Band. Die Produktion zeigt jeden Song aus ihrer gleichnamigen Serie, ein Konzept, das Fans weltweit in nostalgischen Rausch versetzt. Die vier Musiker, die einst durch die Nickelodeon-Show bekannt wurden, haben sich nach einer Pause 2021 reformiert und sind seither musikalisch und live wieder aktiv. Die Tournee "In Real Life Worldwide" ist ein weiterer Höhepunkt dieser Rückkehr und vereint alte und neue Fans der Band.

Getty Images Logan Henderson, Mitglied von Big Time Rush

Getty Images Big Time Rush, Boyband

