Monica Lewinsky küsst Alan Cumming auf dem Walk of Fame

Alan Cumming (60) hat es geschafft: Der Schauspieler wurde am Donnerstagvormittag in Los Angeles mit einem eigenen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt – und sorgte dabei nicht nur wegen seiner Karriere für Schlagzeilen. An seiner Seite erschien Ehemann Grant Shaffer, mit dem Alan sonst nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Für den größten Überraschungsmoment des Tages sorgte laut Daily Mail jedoch Monica Lewinsky (52), die durch ihre Affäre mit Ex-Präsident Bill Clinton (79) bekannt wurde. Sie schritt in einem knallroten Hosenanzug über den Teppich und überraschte ihren Freund auf der Bühne mit einem Kuss auf den Mund. Gemeinsam feierten sie unter dem Jubel des Publikums sowie dem Blitzlichtgewitter der Kameras Alans großen Moment mitten in Hollywood.

Monica ließ es sich nicht nehmen, dem Star in einer emotionalen Rede zu gratulieren. Sie erinnerte an seinen Mut, seine Vielseitigkeit und die Art, wie er sich immer wieder neu erfindet, bevor sie ihn vor den Augen der Gäste liebevoll umarmte. Neben ihr stand "Succession"-Star Brian Cox (79), der als Co-Star und Regisseur aus dem Projekt "Glenrothan" eine weitere Laudatio hielt und den Landsmann mit warmen Worten feierte. Alan selbst erschien in einem auffälligen türkisfarbenen Anzug, lachte, scherzte mit den Gästen und kniete zum Abschluss der Zeremonie grinsend vor seinem frisch enthüllten Stern nieder, während Monica und Brian hinter ihm für die Fotos posierten. Auch Ehemann Grant beobachtete den Trubel aus der ersten Reihe und applaudierte für seinen Partner mit einem sichtlich stolzen Ausdruck im Gesicht.

Dass Monica und Alan so vertraut miteinander auftreten, hat eine lange Vorgeschichte. In Talkshows erzählte der Schauspieler bereits vor Jahren, dass die einstige Praktikantin aus dem Weißen Haus zu seinem engsten Freundeskreis gehöre. Er beschrieb sie in der Sendung "Watch What Happens Live" als einen der "liebenswürdigsten, loyalsten und lustigsten Menschen", die er kenne, und verriet, dass sie sogar bei seiner Hochzeit mit Grant dabei gewesen sei. Kennengelernt hatten sich die beiden bei einer Party des Magazins Marie Claire, aus einem zufälligen Gespräch wurde eine enge Freundschaft, die bis heute hält. Monica, die mit der Affäre um den damaligen US-Präsidenten weltweit in die Schlagzeilen geraten war, begleitet Alans Weg seit vielen Jahren – und zeigte nun in Hollywood, wie selbstverständlich sie an seiner Seite mitfeiert.

Getty Images Monica Lewinsky und Alan Cumming bei der Ehrung auf dem Hollywood Walk of Fame am 8. Januar 2026

Getty Images Alan Cumming mit seinem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Imago Alan Cumming und Monica Lewinsky bei der Ehrung von Alan Cummings Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles