Shows im Ausland: Britney Spears tritt nie mehr in USA auf

Britney Spears (44) hat ihre US-Fans kalt erwischt: Die Sängerin erklärte am Donnerstag auf Instagram, dass sie in den Vereinigten Staaten nie wieder auftreten werde. Stattdessen liebäugelt Britney mit internationalen Shows und nannte konkret Auftritte im Vereinigten Königreich und in Australien. In dem Post zeigte sie ein Foto am Klavier, das sie ihrem Sohn schenken will, und verriet ihren besonderen Plan: Sie möchte künftig zusammen mit Jayden James (19) auf der Bühne stehen.

Die Ankündigung folgt auf eine lange Pause in Britneys Karriere. Bis Ende 2017 trat sie im Zuge einer Residenz regelmäßig in Las Vegas auf. Anfang 2018 verkündete sie die "Piece of Me"-Tour, die im darauffolgenden Sommer in den USA und Europa stattfand. Tickets waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Unterstützt wurde die 44-Jährige dabei von Stars wie Pitbull (44). Im Oktober fand ihr letzter Auftritt in Austin, Texas, statt. Im Anschluss wurde eine weitere Las-Vegas-Residenz für 2019 angekündigt – diese fand jedoch nie statt.

Stattdessen zog sich Britney ab 2019 zurück. Fans gründeten schließlich die #FreeBritney-Bewegung, um sie aus der Vormundschaft ihres Vaters zu befreien – mit Erfolg. Dennoch blieb die "Toxic"-Interpretin der Musikindustrie zunächst fern und gab im Frühjahr 2024 öffentlich bekannt, nie wieder als Musikerin in die Öffentlichkeit zurückzukehren. Nun, knapp zwei Jahre später, scheint sie sich zumindest gedanklich auf ein mögliches Comeback vorzubereiten.

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

IMAGO / Allstar Britney Spears, April 2004

Getty Images Britney Spears, MTV Video Music Awards im Jahr 2001